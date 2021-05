GROSSETO – «Questa mattina l’hub era chiuso, era stato mandato un sms per avvertire la gente che l’appuntamento era stato rinviato a domenica» il direttore di distretto Asl Fabrizio Boldrini spiega così la lunga fila che c’è si è creata oggi davanti al Multisala dell’Aurelia Antica, dove si trova il centro vaccinale della Asl.

Sembra che però, forse per un malfunzionamento del sistema, o per un disguido tecnico, in pochi abbiano ricevuto quel messaggio sms. Tanto che tra le 150 e le 200 persone si sono presentate questa mattina per ricevere il richiamo. Chi era lì, credendo che si trattasse di coloro che dovevano essere vaccinati il pomeriggio, ha detto a tutti di ritornare alle 15 del pomeriggio, e così i medici si sono trovati di fronte 500 persone, il doppio di coloro che dovevano ricevere la dose oggi.

«Abbiamo raddoppiato medici e infermieri e mandato a prendere il doppio delle dosi prendendole da quelle dei prossimi giorni sperando che riarrivino – prosegue Boldrini – a abbiamo cercato di vaccinare quasi tutti. Chi è dentro al centro verrà vaccinato oggi». Alcuni sono invece stati rinviati a domenica.

Intanto prosegue il lavoro della Asl per aprire centri vaccinali dislocati sul territorio: sabato 29 dovrebbe aprire il centro vaccinale di Massa Marittima.