Anpi in piazza: flash mob per la pace in Medio oriente

ARCIDOSSO – La sezione Anpi Amiata grossetana organizza un flash-mob per la giustizia e la pace in Medio oriente. Il presidio si terrà in piazza Indipendenza ad Arcidosso, venerdì 21 maggio 2021, dalle ore 17 alle ore 19.

«La pace si costruisce a partire dai principi di equità e giustizia – afferma l’Anpi -. Non possiamo essere equidistanti e rimanere indifferenti di fronte alla continua violazione dei diritti umani, sanciti dalla dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Auspichiamo il riconoscimento dello stato della Palestina e del cessate il fuoco, in una terra teatro di continue atrocità, che si stanno commettendo anche in queste ore, contro vittime civili».

«Da più di un mese Gerusalemme è al centro dell’ennesima, impressionante, escalation di violenze e uccisioni che si è estesa a tutti i territori palestinesi occupati e a quelli israeliani. Rivolgiamo un appello a tutti i responsabili della politica nazionale, europea, internazionale, affinché intervengano e facciano rispettare il diritto, la legalità e le risoluzioni delle Nazioni Unite. Vogliamo far sentire la nostra voce “perché la pace vinca sulla guerra, il diritto sulle annessioni, la vita sulla morte” (G. Pagliarulo)».