MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima aprono ufficialmente venerdì 21 maggio le celebrazioni per l’anno dantesco, con la lettura del V canto del Purgatorio dedicato alla Pia de’ Tolomei. L’evento, dal titolo “Ricorditi di me che son la Pia”, lettura e interpretazione a cura del professor Franco Donati, si svolgerà alle ore 16, nel cortile interno della biblioteca Gaetano Badii. Per partecipare è necessario prenotare inviando una mail a prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

“Massa Marittima sarà protagonista dell’anno dantesco per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri – afferma Irene Marconi, assessore alle Politiche culturali del Comune di Massa Marittima – E lo farà iniziando con evento speciale promosso dalla biblioteca comunale, dedicato alla figura della Pia, che per noi è importantissima poiché parte della sua storia si svolge tra Castel di Pietra, nel comune di Gavorrano e Prata, nel comune di Massa Marittima. A parlare del V Canto del Purgatorio sarà il professor Donati, ex assessore del comune di Massa Marittima, che anni fa proprio partendo dalla lettura dei canti della Divina Commedia ha ideato e fondato l’Università dell’Età Libera”.

“Gli eventi per i settecento anni dalla morte del sommo poeta proseguono a Prata il 22 maggio con la scopertura del cartello dedicato alla Pia – aggiunge Irene Marconi – e nei mesi di maggio e giugno con altre iniziative dedicate ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni: letture a tema dantesco e laboratori di arte, che si concluderanno con una mostra estiva, allestita nella biblioteca comunale. Questa è solo una parte delle iniziative previste, proseguiremo poi con altri eventi che saranno comunicati via via. L’anno dantesco diventa così un’occasione per rileggere, scoprire e approfondire l’opera di Dante Alighieri, considerato uno dei più importanti simboli della cultura italiana nel mondo”.

Il programma di sabato 22 maggio a Prata: una giornata promossa dall’associazione per Prata tra Passato e Futuro, in collaborazione con il Comune: alle ore 16.45 si terrà la cerimonia di inaugurazione del cartello sulla Pia di Dante con la partecipazione del sindaco Marcello Giuntini; insieme a Renata Adriana Bruschi, coordinatrice del Comitato “La Maremma per Dante” e Mario Sica dell’associazione “Per Prata, tra passato e futuro”.

L’evento sarà preceduto alle 15.30 dalla visita alla cisterna di Dogana (organizzata a gruppi di 5 persone con prenotazione obbligatoria al 333 225 6896. E seguirà alle 17.30, nella chiesa di Prata, il dibattito dal titolo “La Pia di Dante tra leggenda e storia” (con prenotazione obbligatoria). Durante il dibattito prenderanno la parola Mario Sica, Mario Ascheri e Piero Simonetti. A seguire intervento del pubblico e conclusioni. Il termine dell’incontro è previsto per le ore 19.

Dante per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Il programma delle iniziative in biblioteca.

Lunedì 24 maggio, ore 17, Animatamente Dante

Prima si legge e poi si colora. Le letture a tema dantesco saranno seguite da una sessione di art attack. Le opere saranno esposte nella mostra estiva ImpressionDante.

Venerdì 28 maggio, ore 17, A spasso con Dante, passeggiata letteraria nel giardino/Selva oscura della biblioteca comunale ed elaborati artistici da esporre nella mostra estiva ImpressionDante.

Dal 16 giugno ImpressionDante, esposizione in biblioteca degli elaborati realizzati dai ragazzi durante i laboratori.

Per prenotare gli eventi per i ragazzi: 3357501826 – 0566 906290 prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it