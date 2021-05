GROSSETO – Proseguono le prenotazioni per il vaccino anti Covid per gli over40: alle ore 17 di oggi, mercoledì 19 maggio, aprono le agende per i nati nel 1976 e nel 1977.

Leggi anche dalla regione Vaccini over60: prenotazioni di nuovo aperte per i nati tra il 1952 e 1961

Il vaccino si prenota sul sito della Regione http://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Domani, giovedì 20 maggio, sarà la volta dei nati nel 1978 e nel 1979, mentre venerdì 21 maggio agende aperte per i nati nel 1980 e nel 1981