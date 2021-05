unacanzonealgiorno – “No time No space”: Battiato fuori dal tempo e dallo spazio

GROSSETO – Di Franco Battiato è già stato detto tutto, anche se probabilmente non abbastanza, vista la sua infinita poliedricità, le sue innumerevoli doti artistiche, la sua smisurata cultura e la sua sconfinata discografia. Per questo ci limiteremo a celebrarlo con una delle sue canzoni più belle.

Oggi la radio passa No Time No Space (1985). Fuori dallo spazio e fuori dal tempo, avanguardia di un altro sistema solare: buon viaggio maestro.

Leggi anche cronaca È morto Franco Battiato: fu lui ad inaugurare la Leopolda a Follonica

TESTO di “NO TIME NO SPACE”

Parlami dell’esistenza di mondi lontanissimi

Di civiltà sepolte, di continenti alla deriva

Parlami dell’amore che si fa in mezzo agli uomini

Di viaggiatori anomali in territori mistici, di più

Seguimmo per istinto le scie delle Comete

Come avanguardie di un altro sistema solare

No time, no space

Another race of vibrations

The sea of the simulation

Keep your feelings in memory

I love you, especially tonight

Controllori di volo pronti per il decollo

Telescopi giganti per seguire le stelle

Navigare, navigare nello spazio, nello spazio, di più

Seguimmo per istinto le scie delle Comete

Come avanguardie di un altro sistema solare

No time, no space

Another race of vibrations

The sea of the simulation

Keep your feelings in memory

I love you, especially tonight

Keep your feelings in memory

I love you, especially tonight