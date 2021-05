Senza reti contro la Sangiovannese, pari interno per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano non va oltre lo 0-0 contro la Sangiovannese in una sfida tirata fino alla fine e senza sconti da entrambe le parti, valida come trentesima di campionato. Subito ritmi elevati con gli ospiti che tentano di pressare alto per non far partire dalla difesa palla a terra gli uomini di Cacitti. Non ci sono grandi occasioni da ambo le parti anche se al 35′ arriva l’episodio che i padroni di casa contestano: su una veloce ripartenza dei minerari, l’assistente sventola un fuorigioco molto dubbio, l’arbitro non se ne avvede e nella prosecuzione dell’azione concede rigore per il Follonica Gavorrano: veementi le proteste valdarnesi, con l’arbitro che ristabilisce la giusta temporalità delle azioni.

Ripresa più frizzante con il Follonica Gavorrano subito al tiro con la conclusione di Papini. Passano alcuni minuti e altro episodio dubbio con un contatto in area valdarnese Lorenzoni-Apolloni su cui il direttore di gara sorvola. Cacitti cerca di cambiare l’inerzia della gara e inserisce Grifoni e Lombardi per dare vivacità in attacco ed è proprio il numero dieci che subito ci prova, ma il tiro è alto. Al 14′ si vedono anche gli ospiti con Baldesi che supera un paio di avversari poi impensierisce Ombra con un tiro pericoloso.

Finale tutto di marca maremmana con Lo Sicco che non arriva sul pallone scodellato da Lombardi e poi con Zini che manda di poco fuori su colpo di testa. Negli ultimi minuti, occasione anche per gli ospiti per un disimpegno errato di Ombra, il neo entrato Scoscini tenta il colpo grosso dalla distanza, ma non inquadra la porta.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Ampollini, Dierna, Bruni (39’ Zini); Valerio, Lo Sicco, Apolloni (32’ st Vai), Berardi, Papini (6’ st Grifoni); F. Mencagli (23’ st Tascini), Tomassini (6’ st Lombardi). A disposizione: Trombini, Battistoni, , Luzzetti, Staiano. All. Cacitti.

SANGIOVANNESE: Cipriani, Lorenzoni, Videtta, Rosseti, Barellini (30’ st Migliorini); Baldesi, Ceccuzzi (36’ st Lunghi); M. Mencagli, Gerardini, Bencini (32’ Romanò); Falomi (40’ st Scoscini). A disposizione: Allegranti, Vannini, Nannini, Bianchi, Torricelli. All. Pallari.

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale; assistenti Polidori di Perugia e Ottobretti di Foligno.

NOTE: espulso Bruni (dalla panchina) per proteste al 30’ st; ammoniti Bruni, Berardi, Baldesi, Vai, Videtta, Romanò. Recuperi 1+4; angoli 7 a 2 per il Follonica Gavorrano.