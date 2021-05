Potenziata la rete wi-fi: sei nuovi punti di accesso gratuito in città

PIOMBINO – Il Comune di Piombino, nell’ottica del potenziamento dei servizi per turisti e residenti, ha attivato sei nuovi punti di accesso gratuito al Wi-Fi cittadino in varie zone della città.

“Siamo molto soddisfatti dell’ampliamento di questo servizio – ha detto l’assessore all’Urbanistica Gianluigi Palombi -, una città più connessa è una città più all’avanguardia. È fondamentale assicurare la possibilità per tutti i cittadini di collegarsi ad internet all’aperto, specie in questo momento così delicato per via dell’emergenza Covid. L’Amministrazione è impegnata in un progetto di modernizzazione che in questo caso si concretizza in un connubio che unisce da un lato l’opportunità per le persone di usufruire gratuitamente di un servizio essenziale e dall’altro di farlo in tutta comodità e sicurezza negli ampi spazi aperti della nostra città”.

I sei punti di accesso sono stati attivati in via Fucini, all’esterno dell’ex Palazzo della Pretura, di fronte a Piazza Dante Alighieri; in via Trento e Trieste all’angolo con piazza della Costituzione con irradiazione del segnale verso i giardini della piazza; due in via Lerario all’esterno del Centro civico Perticale, sia dal lato porticato che verso i giardini pubblici; uno in via Lungomare Marconi all’esterno del Quartiere Salivoli e uno in via Edmondo De Amicis a Riotorto, all’esterno degli uffici del Quartiere Riotorto.

Per connettersi basterà inquadrare il QR Code contenuto nei cartelli di segnalazione “Piazza Wi-Fi Italia” posizionati nei punti di accesso e scaricare l’app di registrazione e configurazione dei parametri di navigazione.

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://wifi.italia.it/it/