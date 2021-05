Grosseto, finita la favola playoff. Stagione comunque da incorniciare

GORGONZOLA – Esce a testa alta dai playoff il Grifone, che nel primo tempo va addirittura in vantaggio con la rete di Polidori, per poi arrendersi nella ripresa al ritorno dei bergamaschi. Manconi pareggia dopo 10’, mentre Gelli la chiude alla mezz’ora. Da sottolineare, comunque, la buona prestazione dei biancorossi e quella eccezionale dei Barosi che salva almeno in tre occasioni la porta maremmana con veri e propri miracoli.

Foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912

Senza Magrini, squalificato, è mister Stefani a sedersi in panchina, riconfermando la formazione che ha sbancato Lecco con Barosi tra i pali, Ciolli-Polidori centrali con Raimo a destra e Campeol a sinistra. Vrdoljak, Piccoli e Cretella centrali con Sicurella alle spalle della coppia gol Galligani-Moscati. E proprio Moscati dopo 7’, innescato dall’ottimo filtrante di Sicurella, entra in area scarta Savini ma deposita la sfera fuori di un soffio. Al 20’ però il Grifone concretizza: Campeol inventa un preciso cross per la testa di Polidori che azzecca la traiettoria giusta infilando il pallone alle spalle di Savini per il vantaggio biancorosso. L’Albinoleffe risponde al 29’, con un guizzo di Giorgione che entra in area ma prima di colpire il pallone viene anticipato da Barosi che chiude la porta. Ancora padroni di casa, al 40’, con il colpo di testa di Cori che allarga troppo sfiorando il palo alla destra di Barosi. L’ultima occasione è ancora dei celesti, che a un minuto dalla fine del primo tempo ci provano ancora con Tomaselli, di testa, ma il pallone si ferma tra le bracci di Barosi. Riparte subito forte l’Albinoleffe con Cori che dopo 3’ sfiora il pari, ma Barosi è strepitoso nell’azzeccare il tempo dell’uscita e chiudergli lo specchio. Il pareggio arriva al 10’ della ripresa con l’assist di Cori per Manconi, che davanti porta non sbaglia e fa 1-1. I maremmani si difendono e al 20’ si fanno vedere con Cretella, che dal limite prova il tiro, ribattuto dalla barriera. Al 27’ Gelli si ritrova a tu per tu con Barosi, pronto a chiudere la gara, ma l’estremo difensore biancorosso compie un miracolo smanacciando il pallone. Pallone che, purtroppo, entra in rete un minuto dopo su calcio d’angolo, con il colpo di testa di Canestrelli che vale il vantaggio e la qualificazione alla fase finale dei playoff. C’è tempo ancora per vedere l’ennesima parata miracolosa di Barosi, indubbiamente migliore in campo, che vola a destra e sinistra per proteggere la porta del Grifone. L’ultima occasione è dei biancorossi, che con Merola colpiscono un palo nel recupero. Finisce così, con un pizzico di rammarico, ma con grande orgoglio, la stagione del Grosseto che è riuscito, lo ricordiamo, a salvarsi con due giornate d’anticipo passando anche il primo turno playoff.

ALBINOLEFFE-GROSSETO 2-1

ALBINOLEFFE: Savini, Canestrelli, Riva, Tomaselli, Cori (42’ st Gabbianelli), Giorgione, Genevier, Manconi, Gelli, Petrungaro (15’ st Gusu), Borghini. A disposizione: Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Nichetti, Trovato, Galeandro, Mondonico, Ravasio, Maritato. All. Zaffaroni.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Polidori, Campeol, Vrdoljak (31’ st Fratini), Piccoli (20’ st Sersanti), Sicurella (20’ st Russo), Cretella (20’ st Kraja), Galligani, Moscati (13’ st Merola). A disposizione: Chiorra, Giannò, Gorelli, Simeoni, Consonni, Kalaj, Scaffidi. All. Stefani.

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno (Fontemurato di Roma2, Fine di Battipaglia).

NOTE: recupero 1’ pt, 4’ st.

RETI: 20’ Polidori, 10’ st Manconi, 28’ st Gelli.