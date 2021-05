Fumogeni e lanterne nel cielo: «Sei uno di noi», l’ultimo saluto degli amici in piazza

BAGNO DI GAVORRANO – La serata era dedicata a lui, Emrah Sinani, il 29enne morto tragicamente domenica sera in un incidente stradale sulla provinciale S60 tra Bagno di Gavorrano e Scarlino.

La sua scomparsa ha sconvolto i giovani del comune minerario, dove Emrah era amico con tutti, un ragazzo solare, innamorato e gentile che da quando era venuto a vivere in queste terre, si era saputo far volere bene.

Così i suoi amici avevano deciso di ricordarlo con una manifestazione in sua memoria e si sono dati appuntamento in piazza Togliatti ieri sera per condividere quel dolore grande e inspiegabile.

Con grandi striscioni e decine di lanterne da far volare nel cielo notturno la. manifestazione doveva essere un modo per salutarlo tutti insieme.

Durante la manifestazione c’è stata anche un’aggressione: sul caso indagano i carabinieri che erano arrivati sul posto dopo alcune segnalazioni visto che al momento questo tipo di iniziative non sarebbero consentite. Da una prima ricostruzione due ragazzi sarebbero venuti alle mani. Un ragazzo è rimasto lievemente ferito.