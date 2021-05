Fine settimana di successi per le atlete della Ginnastica Grifone

GROSSETO – Successo delle atlete della Asd Ginnastica Grifone Grosseto a Campi Bisenzio al Campionato Regionale Uisp. In seconda categoria Allieve, Nicole Colucci ha conquistato l’oro al corpo libero e l’argento alla palla. Nicole è oro anche al corpo libero nella classifica regionale e vicecampionessa regionale in classifica generale.

In prima categoria, per le Allieve anno 2009 Elena Falciani ottiene un buon sesto posto al cerchio e un ottavo alla fune. Sempre in prima categoria anno 2010, Olga Bellomo si è classificata nona al corpo libero e undicesima al cerchio mentre per le Juniores Ginevra Benedetti ha ottenuto il bronzo al corpo libero e un quinto piazzamento alle clavette.

Buoni piazzamenti per le grossetane anche a Ponsacco dove si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale FGI Insieme Silver, affrontando in pedana più di trenta avversarie e mostrando il loro valore. Tra le Juniores si classificano tredicesime Annamaria Drula e Marzia Bellini con la coppia due cerchi, mentre tra le Senior ottengono un buon quarto posto Gemma Battistini e Cecilia Modanesi con la coppia cerchio-palla.

Il prossimo weekend le ultime gare Uisp e FGI dove altre ginnaste della Grifone saranno impegnate per le finali regionali, poi l’appuntamento per fine maggio e giugno per i campionati nazionali OPES, UISP E FGI.