De Stasio e Tognoni irresistibili anche sul fango, oro e bronzo al Grand Prix Centro Italia

FOLLONICA – Ancora medaglie per gli atleti della Himod Bike Follonica al Gran Prix Centro Italia a Barga (Lucca), che ha ospitato il grande evento nazionale di mountainbike, valido per il terzo trofeo Città di Barga Bike Academy, la scorsa domenica. Dopo le piogge dei giorni precedenti il percorso si è rivelato molto difficile e scivoloso, tanto da poter definire la competizione come una giornata non solo di off road, ma anche di fango.

Circa 350 biker delle varie categorie, in rappresentanza di 82 società provenienti da ogni parte d’Italia, si sono sfidati sul giro di lancio di circa 500 metri in salita, prima di poter entrare percorso ad anello che in alcuni tratti toccava anche lo splendido centro storico di Barga. A fine giornata Marco De Stasio conquista la medaglia d’oro nella categoria Master 3 mentre il suo compagno di squadra, Denis Tognoni, si aggiudica un meritato terzo posto nella categoria Master 4.