Covid: 19 nuovi positivi su 650 tamponi. Nove i guariti

GROSSETO – 19 nuovi positivi e nove guariti. È il bilancio alle 14 di oggi della campagna tamponi così come comunicata dalla Asl Toscana sud est.

121 i positivi in tutta la sud est (Arezzo 72, Grosseto 19, Siena 29). 650 i tamponi effettuati in Maremma da cui sono emersi i 19 nuovi positivi: sette dei quali nella fascia sino a 18 anni, uno tra 19 e 34, tre tra 35 e 49, sei tra 50 e 64, uno 65-79 e uno oltre gli 80 anni.

I positivi risiedono: 12 nel comune di Grosseto, tre a Castiglione della Pescaia, due a Roccalbegna, e uno rispettivamente a Follonica e Campagnatico.

21 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia, dieci in terapia intensiva. 504 le persone positive in carico alla Asl, di cui 431 zl proprio domicilio, 1760 chi si trova in quarantena in quanto contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 121 Provincia di Arezzo 72 Provincia di Siena 29 Provincia di Grosseto 19 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 16 12 19 11 11 3 Grosseto 7 1 3 6 1 1 Siena 5 7 4 9 3 1 Totale USL 28 20 26 26 15 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 11 maggio Mercoledì 12maggio Giovedì 13maggio Venerdì 14maggio Sabato 15maggio Domenica 16maggio Lunedì 17maggio Martedì 18 mag Mercoledì 19maggio Arezzo 52 56 79 97 65 69 50 17 72 Siena 19 27 34 17 35 32 24 17 29 Grosseto 10 34 20 38 21 30 6 16 19 Totale Asl Tse 81 117 133 152 121 133 80 50 120

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Campagnatico 1 Castiglione Della Pescaia 3 Follonica 1 Grosseto 12 Roccalbegna 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 67 TI San Donato Arezzo 15 Degenza Covid Misericordia Grosseto 21 TI Misericordia Grosseto 10

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 884 Provincia di Siena 868 Provincia di Grosseto 650

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1193 Provincia di Siena 747 Provincia di Grosseto 504

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 954 Provincia di Siena 652 Provincia di Grosseto 431

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3320 Provincia di Siena 1923 Provincia di Grosseto 1760

Guariti Provincia di Arezzo 86 Provincia di Siena 61 Provincia di Grosseto 9