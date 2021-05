Coronavirus in Italia: 5.506 nuovi casi e 149 morti. Continuano a calare i ricoveri

GROSSETO - Sono 5.506 i nuovi casi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 287.256 i tamponi molecolari e antigenici. A dirlo il Ministero della Salute. Ieri erano 4.452 su 262.864 test.

Il tasso di positività è del 1,92%, in leggero aumento rispetto a ieri quando era 1,69%.

Sono invece 149 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 201 di ieri.

Al momento1.643 i pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, in calo di 46 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del dicastero, sono stati 70 (ieri 86). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieri.

I contagi totali salgono a 4.172.525. I guariti nelle ultime 24 ore sono 13.929 (ieri 11.831), per un totale di 3.741.149 da inizio pandemia. Per questo ancora in netta diminuzione il numero degli attualmente positivi, 8.578 in meno (ieri -7.583): gli attualmente positivi sono 306.730.