Case popolari: bilancio in attivo per l’Epg. Oltre 7mila euro di utile

GROSSETO – Si è riunito lo scorso 13 maggio, la seduta è avvenuta in modo telematico per via dell’emergenza Covid, il Consiglio d’amministrazione dell’Epg Spa, la partecipata che gestisce il patrimonio di edilizia popolare di oltre 3.200 alloggi, per conto delle amministrazioni comunali firmatari della Conferenza d’ambito ottimale Lode per la provincia di Grosseto.

Approvata la chiusura del Bilancio 2020, con un utile di 7.672 euro. Il CdA della società, composto dal presidente Claudio Trapanese e dai consiglieri Franco Ferretti, Guido Mario Destri, Anna Maria Schimenti e Cristina Bizzarri, ha inoltre trattato l’approvazione del progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato in via Vivarelli ad Orbetello e l’aggiudicazione definitiva della manutenzione straordinaria per i Torrini di via Grecia a Grosseto.

Alla riunione era presente il direttore generale, l’architetto Corrado Natale, il vice Marco Paffetti e il collegio dei revisori della società con la presidente Elena Insabato, e i componenti Gian Luca Ancarani e Daniele Moretti.

“Il momento è stato ed è tutt’ora delicato per tutti, con la pandemia ha messo a dura prova tutto il sistema Paese – dice il presidente Claudio Trapanese – ma non per questo l’attività dell’Epg si è fermata. I servizi e i lavori programmati sono andati avanti, grazie a tutti i dipendenti della società che mai si sono tirati indietro”.

“Il Bilancio 2019 – prosegue Trapanese – è stato appena approvato dal Cda, ed ha evidenziato un utile di oltre 7mila euro, in linea con le aspettative della società”.

“Abbiamo seguito tutti i protocolli e precauzioni prescritte e suggerite dalle normative vigenti per la prevenzione del Covid – commentano i consiglieri d’amministrazione Franco Ferretti e Anna Maria Schimenti –. Grazie poi anche al protocollo interno messo a punto dal nostro direttore generale, l’architetto Corrado Natale, siamo riusciti ad effettuare un servizio in presenza, relegando lo smart working solo a casi limitati, quando altri enti analoghi al nostro erano invece chiusi al pubblico. Così facendo, siamo riusciti a dare risposte e assistenza agli assegnatari degli alloggi, che tramite appuntamento potevano essere ricevuti all’interno dei nostri uffici, così da recare il meno disagio possibile agli stessi”.

“Dall’esame degli indici di liquidità e di solidità patrimoniale evidenziati in questo esercizio – dicono i consiglieri Guido Mario Destri e Cristina Bizzarri – si deduce che la capacità dell’Epg di affrontare per tutto il 2021 il perdurare della crisi economica-finanziaria è buona. I flussi finanziari in entrata legati alla riscossione dei canoni di locazione ed accessori, anche se in leggerissima contrazione, sono sostanzialmente in linea con quelli già evidenziati negli anni precedenti. L’Epg Spa, sarà pertanto in grado di affrontare, senza difficoltà, i vari flussi finanziari in uscita”.