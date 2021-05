Bottino di medaglie per le giovani della White Gym Amiata: «Pronte per le finali nazionali»

SANTA FIORA – Bel bottino di metalli preziosi per le ginnaste della White Gym Amiata al Campionato Regionale di Federazione Ginnastica Artistica a Livorno. “Possiamo ritenerci più che orgogliose delle nostre ginnaste – ha commentato la società – che dopo più di un anno rientrano in gara e portano al collo delle medaglie”.

Nella categoria Lb3 categoria Allieve 4 primo e terzo posto rispettivamente per Eva Pecciarini e Chiara Bisconti, mentre per gli Juniores Matilde Montani si è piazzata seconda.

Fra le La3 sale sul podio la piccola Isabel Pecciarini, terza classificata; quarta piazza per Veronica Formicano fra le Allieve 3, mentre nelle Allieve 4 quinto posto per Margot Fera. Stesso risultato per Matilde Ines Sabate fra le LB3 Juniores 2. Ottavo posto per una caduta dalla trave per Arianna Patrizi fra le LB3 Juniores 1; decimo posto per Agnese Fabbrini.

“Bravissime tutte le altre – ha concluso la società – per le quali purtroppo qualche incertezza ha fatto da padrona ma comunque si sono piazzate bene. Ci rifaremo nella prossima gara alle finali nazionali Di Rimini. Complimenti ad Ambra Carraresi, Camilla Catocci, Evian Ozel, Marika Sargentoni e a Susanna Natali”.