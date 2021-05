unacanzonealgiorno: la radio passa “Se stiamo insieme” di Riccardo Cocciante

GROSSETO – E’ il 18 maggio 1991 e Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante è in vetta alle classifiche.

Forse non tutti sanno che Se stiamo insieme, con cui Cocciante vinse il Festival di Sanremo 1991, è stata scritta insieme a Mogol. E durante il Festival è stata anche reinterpretata nella sua versione inglese I’m missing you da Sarah Jane Morris. In quell’anno, la canzone, che faceva parte dell’album Cocciante, risultò tra i brani più trasmessi in Italia.

Al centro del successo di Cocciante, una storia d’amore ormai al capolinea, che cerca un buon motivo per non chiudersi del tutto. E per riscoprirsi, fosse anche per un’ultima notte soltanto.

TESTO di “SE STIAMO INSIEME”

Ma quante storie ho già vissuto nella vita

E quante programmate chi lo sà

Sognando ad occhi aperti

Storie di fiumi di grandi praterie senza confini

Storie di deserti

E quante volte ho visto dalla prua di una barca

Tra spruzzi e vento, l’immensità del mare

Spandersi dentro e come una carezza calda

Illuminarmi il cuore

E poi la neve bianca gli alberi gli abeti

L’abbraccio del silenzio

Calmarmi in tutti I sensi

Sentirsi solo e vivo tra le montagne grandi

E I grandi spazi immensi

E poi tornare qui, riprendere la vita

Dei giorni uguali ai giorni

Discutere con te

Tagliarmi con il ghiaccio dei quotidiani inverni

No non lo posso accettare

Non è la vita che avrei voluto mai desiderato vivere

Non è quel sogno che sognavamo insieme fa piangere

Eppure io non credo questa sia l’unica via per noi

Se stiamo insieme ci sarà un perché

E vorrei riscoprirlo stasera

Se stiamo insieme qualche cosa c’è

Che ci unisce ancora stasera

Mi manchi sai, mi manchi sai, aaii

E poi tornare qui riprendere la vita

Che sembra senza vita

Discutere con te e consumar così

I pochi istanti eterni

No non lo posso accettare

Che vita e’ restare qui a logorarmi in discussioni sterili

Giocar con te a farsi del male il giorno

Di notte poi rinchiudersi

Eppure io non credo questa sia l’unica via per noi

Se stiamo insieme ci sarà un perché

E vorrei riscoprirlo stasera

Se stiamo insieme qualche cosa c’è

Che ci unisce ancora stasera

Mi manchi sai, Mi manchi sa, aaii, aaii