Semifinale playoff per il Grosseto Volley School contro la corazzata Pomezia

MARINA DI GROSSETO – Tempo di semifinali per il Grosseto Volley School che affronterà la fortissima formazione dell’ United Volley Pomezia, sestetto nato per vincere il campionato e che dalla prima giornata ha ceduto solo due set alle avversarie. Doppio confronto proibitivo sulla carta, ma le biancorosse quest’anno hanno dimostrato di poter competere, giocarsela e battere qualsiasi avversaria; grande volley quindi domani pomeriggio al Pala Marina e gara di ritorno sabato 22 in terra laziale.

“Pomezia squadra costruita già lo scorso anno per salire in B1 – ha commentato il tecnico Ferraro – e quest’anno, con ulteriori innesti, ci fa capire che per noi sarà davvero durissima; un team esperto con giocatrici che hanno calcato anche parquet di serie A e B1. Sarà un test davvero impegnativo per noi anche dal punto di vista fisico dato che loro anche in questo aspetto hanno qualcosa in più di noi, dovremmo quindi dare il 200% in tutti i fondamentali per poter sperare di portare a casa la vittoria. Fino ad oggi Pomezia ha sempre giocato sul velluto, mai messa in difficoltà da nessuno quindi spero che le ragazze riescano a mettere le avversarie sotto pressione, confidando che in questa situazione le laziali perdano la sicurezza e la consapevolezza che i risultati fin qui raggiunti le hanno conferito”. Diretta sui social dalle 17.55 di domani mercoledì.