Non solo Carafa-Fuego, conto alla rovescia per l’evento firmato Team Rosanna Conti Cavini

GROSSETO – Cresce l’attesa per il prossimo appuntamento di grande boxe della Rosanna Conti Cavini Production in programma il 21 maggio 2021 presso il “Palaozan” di Ugento (Lecce), con il campionato continentale leggeri Ibo e la finale del Torneo Cinture Tricolori, pesi superpiuma.

In attesa dell’arrivo di domani da Gijon del campione spagnolo Pablo Fuego, è rientrato alla base Giuseppe Carafa dopo aver terminato la preparazione a Grosseto con gli sparring Christian Gasparri e Simone Giorgetti che a loro volta saranno altri due protagonisti della serata.

“E’ una serata molto importante per Carafa – ha detto il procuratore sportivo Monia Cavini – di cui ho molta fiducia e sono certa che darà delle ottime soddisfazioni sia a noi che a i suoi fans, ma sarà anche altrettanto importante per tutti gli altri nostri atleti che dopo Ugento entreranno di diritto nel circuito dei titoli più importanti. Sono estremamente soddisfatta del Training Camp che abbiamo messo a disposizione a Grosseto dove i pugili hanno collaborato e sono cresciuti insieme”.

Confermate le operazioni di peso e la conferenza stampa di presentazione si terranno alle ore 18 giovedì 20 presso l’Hotel Luna Lido Via G. Caboto 4, Torre San Giovanni, Marina di Ugento (LE). L’evento sarà disponibile sia in TV che in streaming, su MS Channel, sul canale Sky 814, sul Digitale Terrestre e sul sito Web www.mschannel.tv