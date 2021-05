Morto in un incidente Andrea Mari: è stato protagonista al Palio di Castel del Piano

CASTEL DEL PIANO – L’amministrazione comunale di Castel del Piano accoglie un grandissimo sgomento La notizia della morte del fantino Andrea Mari detto Brio nella giornata di ieri è venuto a mancare (foto di repertorio).

Andrea Mari fantino pluri vittorioso in tantissimi Palii d’Italia, nel comune di Castel del Piano ha vinto nella contrada Poggio nel 2017. Ha vestito i colori della contrada delle Storte e negli ultimi anni del Monumento, in cui era ormai diventato un fantino di fiducia e un amico di tutto il popolo rosso blu.

Andrea era un fantino sempre vicino al Comune di Castel del Piano, un amico per i nostri contradaioli.

Un ricordo sentito lo fa Carlo Pulcini che con gioia e affetto ripercorre la sua amicizia che andava oltre il mondo paliesco. “Con Andrea ho avuto un grandissimo rapporto. Un ragazzo gentile, simpatico, gioioso con cui potevi ridere escherzare, molto dedito al suo lavoro. Ci siamo conosciuti da ragazzi nei campi da calcio del Rosia quando lui ancora non aveva iniziato a fare il fantino. Ci siamo poi ritrovati nel mondo paliesco, quando ero guardia fantino. Mi ricordo ancora quando vinse il palio a Siena, bella Torre, e durante i festeggiamenti mi è venuto a salutare, cosa, che tutt’ora ricordo in maniera emozionante. Anche negli ultimi tempi mi sono rivolto a lui per chiedere consigli per poter migliorare ed accrescere la nostra festa.”

Un ricordo e un abbraccio ai suoi cari anche da parte del sindaco Bartalini e del consigliere Salvatori. In segno di questa grave perdita nel mondo del Palio di Castel del Piano ma del Palio tutto l’amministrazione ha deciso di appendere le bandiere delle quattro contrade listate a lutto sul palazzo comunale e ogni Contrada deciderà come ricordarlo al meglio.