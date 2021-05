Impianti a risparmio energetico per la scuola elementare

BAGNO DI GAVORRANO – Rivoluzione “green” per la scuola elementare di Bagno di Gavorrano grazie ai nuovi impianti ad efficientemente energetico che a breve verranno istallati. L’intervento riguarderà la sostituzione di tutte le lampadine con quelle Led, l’istallazione di un impianto voltaico e uno di climatizzazione.

Nella giornata di ieri la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo e definitivo per i lavori di efficientamento energetico della scuola primaria.

Si tratta di un’opera pubblica dal costo pari a 200mila euro finanziato attraverso la formula di finanziamento denominata Kyoto a favore degli interventi che permettono la migliore sostenibilità degli edifici pubblici.

Un percorso che era stato avviato nel 2019, con altri interventi paralleli che si sono in parte già conclusi come l’efficientamento energetico della scuola materna di Grilli e il completo efficientamento dell’illuminazione pubblica comunale. Si tratta di una serie di interventi che permettono di produrre un notevole risparmio energetico e di spesa nel medio e lungo periodo per il bilancio comunale. Per fare un esempio, di recente i punti luce dell’illuminazione pubblica sono stati sostituiti con luci a led che dovrebbero portare a un risparmio energetico che si aggirerà a circa 80mila euro all’anno.