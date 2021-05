Il podcast del 18 maggio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 18 maggio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 18 maggio 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 291 su 19.713 test di cui 9.409 tamponi molecolari e 10.304 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari all'1,48% che corrisponde al 4,7% sulle prime diagnosi. Si tratta di dati molto confortanti perché era dal 19 di gennaio che non si registrava un numero così basso di nuovi contagi: allora furono 241.

Ieri sera è stato varato il nuovo decreto del Governo Draghi: tra le principali novità quella del coprifuoco che da domani, mercoledì 19 maggio, sarà spostato alle 23. Tra le principali misure adottate la riapertura di palestre dal 24 maggio, le piscine al coperto dal 1 giugno, e da questo fine settimana riapriranno anche i centri commerciali nei weekend.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 6. Ancora in diminuzione i ricoveri: sono Sono 34 all’Ospedale Misericordia di Grosseto, 22 dei quali nel reparto di degenza Covid e 12 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono state somministrate 67.825 prime dosi e 33.657 richiami. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.728.273 dosi.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata alla notte visibile della cultura che quest'anno, per la nona edizione, torna sulle Mura medicee. Ospiti Luca Agresti, assessore all cultura di Grosseto, Giovanni Tombari, presidente della Fondazione Grosseto Cultura e Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse.