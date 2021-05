Il giardino di Casa Ximenes sarà la location degli eventi estivi castiglionesi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sta prendendo forma il cartellone degli eventi estivi organizzati dal Comune di Castiglione della Pescaia che vedrà come location principale, dove si terrà la maggior parte degli appuntamenti, il giardino di Casa Ximenes, ma sono in programma appuntamenti anche nelle piazze principali delle quattro frazioni.

«L’amministrazione comunale – anticipa l’assessora al Turismo e Cultura Susanna Lorenzini – farà la sua parte anche in questa seconda estate con la battaglia contro la pandemia da Covid-19 ancora non del tutto vinta, ma siamo fiduciosi che la somministrazione dei vaccini stia portando fra la gente quella ritrovata fiducia verso il ritorno alla normalità. Gli spettacoli che stiamo inserendo nel cartellone si terranno nel rispetto di tutte le nuove disposizioni per lo svolgimento all’aria aperta ed il Comune offrirà agli addetti all’ospitalità, a turisti e residenti una serie di appuntamenti dove il pubblico sarà obbligatoriamente contingentato e potrà partecipare solo tramite prenotazione».

L’area a ridosso della Casa Rossa verrà messa a norma, gli spettatori troveranno posto distanziati secondo un apposito schema messo in pratica da tecnici specializzati.

«Gli spettacoli che si terranno nel cuore della riserva naturale della Diaccia Botrona – spiega l’assessora Lorenzini – saranno proposti per la maggior parte da artisti e lavoratori dello spettacolo maremmani, un indotto di professionisti che ha risentito come molte altre categorie produttive della mancanza di lavoro e di reddito».

«Il cartellone degli eventi – Susanna Lorenzini anticipa alcune iniziative del Comune – conserva al suo interno gli appuntamenti che hanno avuto successo in questi ultimi anni come “La lettrice”, le rappresentazioni teatrali di “Cose di spettacolo” ed anche altre compagnie della zona saliranno sul palcoscenico della Casa Rossa».

«In questo angolo così unico di Castiglione della Pescaia – conclude l’assessora – si esibirà l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, ma si terranno anche alcuni appuntamenti in occasione dei settecento anni dalla scomparsa del Sommo poeta Dante Alighieri».

L’esibizione della Georg Solti Accademia si terrà al di fuori della riserva naturale e verrà ospitata al cinema all’aperto in via Italo Calvino ed il Gray cat, come sempre, troverà spazio nella piazza centrale di Vetulonia».

Da giugno a settembre riprenderanno le visite guidate, che saranno a tema “Alla scoperta di Castiglione della Pescaia sulle tracce di …” un’occasione per vedere luoghi e personaggi che hanno vissuto o legati a molte zone del territorio comunale.