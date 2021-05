Dall’1 giugno tornano operativi i divieti di sosta per la pulizia delle strade

PORTO SANTO STEFANO – Tornano operativi nelle vie di Porto Santo Stefano (Monte Argentario) i divieti di sosta per consentire a Sei Toscana le operazioni di spazzamento meccanizzato.

Il nuovo calendario, disposto dall’ordinanza n. 74/21 della Polizia Locale, che diviene operativo lunedì 1° giugno ha apportato alcune modifiche alla precedente articolazione.

E’ stato infatti abolito il divieto di sosta nelle seguenti vie:

Via Roma (lato destro) previsto ogni I° mercoledì del mese dalle ore 09.00 alle ore 10.00;

Via Roma (lato sinistro) previsto ogni I° giovedì del mese dalle ore 09.00 alle ore 10.00;

Via Baschieri (lato destro dall’incrocio di Via Scarabelli all’incrocio con Via Roma) previsto ogni IV° mercoledì del mese dalle ore 08.00 alle ore 09.00;

Via Baschieri (lato sinistro dall’incrocio di Via della Vittoria all’incrocio con Via Roma) previsto ogni IV° giovedì del mese dalle ore 09.00 alle ore 10.00;

Via Cuniberti previsto ogni IV° mercoledì del mese dalle ore 09.00 alle ore 10.00;

Via Marconi (dall’incrocio con Via Roma fino ad intersezione con Via Fosso del Campone) previsto ogni II° mercoledì del mese dalle ore 08.00 alle ore 09.00;

e inserito il divieto di sosta in:

Via Appetito Alto (lato destro) dal civico 216 al civico 224 (entrata Villa Varoli) ogni I° giovedì del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

Via Martiri d’Ungheria (lato sinistro – lato destro) ogni I° lunedì del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

Lungomare dei Navigatori (siepe lato terra) dalla sede della polizia municipale all’acquario ogni II° lunedì del mese dalle ore 08.00 alle ore 09.00;

Via del Campone (incrocio Via Roma), ogni I° martedì del mese dalle ore 15.00 alle ore 16.00;

Parcheggio sotterraneo “LA CAVA”, ogni I° mercoledì del mese dalle ore 09.00 alle ore 10.00;

Modificato il divieto di sosta in Lungomare dei Navigatori (lato mare siepe) dalla sede della polizia municipale all’acquario ogni I° lunedì del mese dalle ore 08.00 alle ore 09.00;

E’ stata lasciata invariata:

Via Lambardi (dall’incrocio con Via Panoramica fino all’altezza di Via Collodi) previsto ogni I° giovedì del mese dalle ore 08.00 alle ore 09.00;

Via Lambardi (dall’altezza di Via Collodi fino all’incrocio con Via Cetina) previsto ogni I° giovedì del mese dalle ore 08.00 alle ore 09.00;

In sintesi dunque il nuovo calendario è questo :

1° lunedì – Lungomare dei Navigatori (dalla Misericordia all’Acquario) dalle ore 08 alle ore 09

2° lunedì – Lungomare dei Navigatori (dalla Misericordia all’Acquario) dalle ore 08 alle ore 09

1° lunedì – Via Martiri d’Ungheria/Via Sordini (lato destro e sinistro) dalle ore 10 alle ore 12

1° martedì – Via del Campone (tra incrocio Via Roma e STOP zona ex frantoio) dalle ore 15 alle ore 16

1° mercoledì – Parcheggio sotterraneo “La Cava” dalle ore 09 alle ore 10

1° giovedì – Via Lambardi (incrocio Via Panoramica – Via Collodi) dalle ore 08 alle ore 09

2° giovedì – Via Lambardi (Via Collodi – Via Cetina) dalle ore 08 alle ore 09

1° giovedì – Via Appetito Alto (dal civico 216 al civico 224) dalle ore 10 alle ore 12