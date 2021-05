amministrative2021, Emanuele Perugini: «Io non sono un ex 5 stelle»

GROSSETO – «Mi viene detto di essere un ex 5 stelle: a me nessuno lo aveva comunicato. Quando ho avanzato la mia candidatura a sindaco di Grosseto, la mia città, l’ho fatto in piena sintonia con gli attivisti di tutto il territorio comunale e provinciale attraverso un dialogo attivo, continuo e partecipato con i vertici del M5s, quindi EX non credo proprio». A parlare è Emanuele Perugini, che ha annunciato da tempo di voler correre per la carica di sindaco di Grosseto alle amministrative del prossimo autunno.

«L’essermi proposto e reso disponibile è e rimane in sintonia con il nuovo percorso di Giuseppe Conte sta tracciando e che è oramai giunto alla sua definizione. Lo stesso Conte infatti si è espresso nei giorni scorsi definendo come “prematuro” il parlare di alleanze per le amministrative 2021, soprattutto nei comuni dove è previsto il ballottaggio, tanto che a Roma, Milano, Torino etc. il movimento correrà da solo, pur tenendo aperto il dialogo con quasi tutte le forze politiche che erano presenti nel suo ultimo governo, ad eccezione di IV che rifiuta alleanze con noi (anche loro EX?)».

«Credo che i cittadini possano e debbano pretendere chiarezza, soprattutto in un momento delicato e grave come questo, non “esperimenti” quindi, ma realistiche e concrete prospettive per il futuro della nostra Grosseto».