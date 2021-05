Vaccini: domani arriva in Toscana il commissario Figliuolo

FIRENZE – Il commissario per l’emergenza sanitaria, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della protezione civile, l’ingegnere Fabrizio Curcio, saranno in visita all’hub vaccinale Mandela Forum di Firenze, alle ore 12 di domani, martedì 18 maggio.

Insieme a loro ci saranno il presidente della Toscana Eugenio Giani, gli assessori regionali Monia Monni (protezione civile) e Simone Bezzini (sanità), il direttore generale dell’Asl centro, Paolo Morello Marchese, le massime autorità istituzionali del territorio.

Per motivi sanitari e di sicurezza, il punto stampa si terrà all’esterno del Mandela Forum con accesso riservato dall’ingresso principale di piazza Enrico Berlinguer.

Per partecipare al punto stampa occorre fare richiesta di accredito, che dovrà pervenire entro le ore 19 di oggi, lunedì 17 maggio al seguente indirizzo: desk-toscananotizie@regione.toscana.it.

La visita del commissario Figliuolo e dei rappresentanti istituzionali all’interno del Mandela Forum sarà documentata da servizi video e foto, realizzati da “Toscana Notizie”, che saranno messi a disposizione dei media.

Successivamente, alle ore 14.30, il commissario Figliuolo si recherà a Siena, dove visiterà l’hub vaccinale allestito al Palasport Mens Sana, in viale Achille Sclavo 12, gestito dall’Asl sud est.

La visita si concluderà, alle ore 15, nei laboratori di Toscana Life Sciences (Strada del Petriccio e Belriguardo, 35).

Anche in questo caso, sempre per motivi sanitari e di sicurezza, non sarà possibile accedere all’interno delle due strutture. “Toscana Notizie” metterà a disposizione dei media servizi video e foto, che documenteranno l’ultima tappa della visita dei vertici della struttura commissariale nazionale.