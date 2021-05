Vaccini: alle 17 al via le prenotazioni per i nati nel 1972 e 1973

GROSSETO – Al via le agende per gli over40: alle ore 17 di oggi aprono le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid per i nati nel 1972 e 1973.

Il vaccino si prenota sul sito della Regione http://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Questo il calendario di prenotazioni per gli over40:

Lunedì 17 maggio ore 17: 1972-1973

Martedì 18 maggio:

• alle 14 fragili comorbidità

• alle 17 1974 – 1975

Mercoledì 19 maggio: 1976 – 1977

Giovedì 20 maggio: 1978 – 1979

Venerdì 21 maggio: 1980 – 1981