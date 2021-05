Scontro sull’Aurelia: coinvolti un mezzo pesante e un’auto. Strada chiusa

GAVORRANO – Scontro tra un mezzo pesante e un’auto sulla variante Aurelia nella corsia nord all’altezza di Gavorrano.

Nell’incidente è rimata ferito un uomo in modo grave ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Pegaso per trasferirlo al Policlinico Le Scotte di Siena. Ci sono state anche altre due persone ferite: una donna e un uomo che sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Grosseto.

Per il momento la strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e per rimuovere dalla carreggiata le auto coinvolte nell’incidente.

Sul posto stanno intervenendo gli operatori del 118 con la Misericordia di Buriano e e sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.