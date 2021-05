Trasferta a Parma per il team follonichese VintageGp per il Meeting su pista

FOLLONICA – Sarà l’autodromo di Varano de’ Melegari (Parma) ad aprire ufficialmente il Campionato Italiano Meeting in Pista FMI 2021, la più bella e importante manifestazione nazionale che vedrà moto costruite tra gli anni ’80 e il 2000, ancora capaci di grandi e spettacolari prestazioni, sfidarsi in 4 trai più importanti circuiti d’Italia. L’evento definito dagli amanti delle due ruote un appuntamento prestigioso, avrà inizio il prossimo 20 maggio e si concluderà con la gara finale che si terrà all’autodromo internazionale “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico nel mese di ottobre. Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, il Meeting sarà costretto a subire alcune modifiche, come le gare doppie con la prima gara il sabato e la seconda la domenica oltre ai protocolli anti Covid, senza però che queste modifichino l’entusiasmo dei partecipanti o le prestazioni al cardiopalma.

Da 6 anni, al Meeting in Pista, partecipa anche il VintageGp, il team nato da un’idea del follonichese Claudio Gesi. Negli anni questo team non solo ha saputo arricchire l’appuntamento con moto di altissimo valore e bellezza, ma, attraverso le varie giornate del Campionato ha saputo tenere anche alto il nome della Maremma salendo sul podio in molte occasioni. Quest’anno il VintageGp parteciperà al campionato con 9 piloti, le moto saranno invece 10 perchè uno correrà in due categorie. Questi i binomi che punteranno al podio: Claudio Gesi Yamaha TZ 250 GP mod 4TW, Teresio Isola Yamaha TZ 250 GP mod 5KE, Alessio Brugoni Honda RS 250 GP mod NXA, Angelo Cinti Aprilia RS 125 SP, Giuseppe Verde Aprilia RS 250 SP e Ducati 916 SPS, Luca Tonelli Suzuki RGV 250 SP, Alvise Evangelistella Honda RS 250 GP mod NX5, Marco Chinello Honda RS 125 GP, Matia Badio Aprilia RS 125 SP. A garantire l’assistenza tecnica due meccanici di fama internazionale: Vincenzo Biagioli e Luca Centemero. Nel 2021, 5 piloti correranno nel gruppo velocità gli altri nella regolarità. In questi anni il team ha conquistato diverse coppe l’ ultima, in ordine di tempo, quella di Claudio Gesi arrivato terzo nel Campionato 2020 con la sua Gilera Saturno bialbero – Piuma.

“La passione e l’amore per le due ruote è un’eredità di famiglia – spiega Gesi –. Ho una passione per tutte le moto ma sono particolarmente legato a quelle d’epoca perché fanno parte della nostra cultura e della nostra tradizione. Nel Meeting non solo vediamo sfrecciare moto più o meno prestanti ma vediamo scorrere la storia di questo mezzo. Il mio grande sogno – conclude Gesi – è tenere vivo il settore “Epoca” perché lo considero una testimonianza del nostro passato, per questo in stretto contato con la Federazione, come team cerchiamo di coinvolgere anche i più giovani”.

Negli anni il VintageGp ha realizzato iniziative di grande richiamo come il Doriano Romboni Day e ha partecipato a manifestazioni e a iniziative nazionali del settore.