Servizio civile alla Asl: 10 posti in provincia di Grosseto. Tutti i progetti

GROSSETO – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per partecipare ai progetti di Servizio civile regionale all’Azienda Usl Toscana sud est.

La domanda può essere presentata per un solo progetto esclusivamente on line accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC entro le 14 di venerdì 28 maggio.

Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno).

La durata del servizio, per il quale spetta un compenso mensile pari a 433,80 euro, è di 12 mesi. L’impegno orario è pari a 30 ore settimanali articolate su cinque giorni, a eccezione del progetto “Medicina trasfusionale”, articolato su sei giorni.

I posti disponibili sono 52, sui seguenti progetti: Benessere e salute: due parole da difendere (10 posti complessivi: Siena 4, Arezzo 3, Grosseto 3); Consapevolmente orientati (10 posti complessivi: Montepulciano 3, Siena 2, Poggibonsi 2, Abbadia San Salvatore 1, Colle Val d’Elsa 1, Sinalunga 1); Il filo di Arianna, accesso alla documentazione sanitaria (3 posti complessivi: Montepulciano 2, Poggibonsi 1); Il volontario di servizio civile come facilitatore di sala nei front office ospedalieri e territoriali dell’ area grossetana (6 posti complessivi: Follonica 2, Grosseto 1, Castel del Piano 1, Massa Marittima 1, Pitigliano 1); Lab 1 (2 posti a Montepulciano); Medicina trasfusionale, ospedale San Donato Arezzo: il processo trasfusionale vein-to vein. Un percorso di solidarietà, qualità e sicurezza (2 posti ad Arezzo); Noi e gli anziani, il servizio civile nell’Unità di valutazione multidimensionale come supporto agli anziani non autosufficienti e ai caregiver (2 posti a Siena); Orientarsi nei servizi sanitari e sociosanitari, area aretina (10 posti complessivi: Arezzo 5, Montevarchi 2, Sansepolcro 2, Bibbiena 1); Vigilimagici (7 posti complessivi: Arezzo 1, Castel del Piano 1, Castiglion Fiorentino 1, Colle Val d’Elsa 1, Montepulciano 1, San Giovanni Valdarno 1, Siena 1).

Per visualizzare i progetti: www.uslsudest.toscana.it/notizie/servizio-civile-regionale-posti-disponibili-nella-asl-sud-est.

Per informazioni telefoniche o via mail: Roberto Testi tel. 0577/536068 – mail roberto.testi@uslsudest.toscana.it, Stefania Livi tel. 0575/254134 – mail stefania.livi@uslsudest.toscana.it.