Seduti e distanziati, ma il Follsonica si farà: tutto pronto per l’edizione 2021. In ricordo di Erriquez

FOLLONICA – La buona notizia è che il festival Follsonica 2021 ci sarà, quella meno buona che bisognerà stare seduti e distanziati. Ma dopo un anno molto difficile l’amato festival follonichese tornerà ad animare i palchi e i preparativi sono già a pieno regime.

«Le misure di sicurezza per il contenimento del virus – spiegano gli organizzatori – non ci permetteranno di poter ballare sulla spiaggia, come tanto ci piace e come è sempre accaduto a Follsonica. Dovremo stare seduti e distanziati. La voglia di musica però è forte e piuttosto che restare in silenzio un’altra edizione abbiamo deciso per quest’anno di ripensare il festival: tre giornate dedicate ai più interessanti cantautori della zona per ascoltare con attenzione i loro brani. Il luogo sarà quello, inedito, del chiostro del Teatro Fonderia Leopolda. Presto pubblicheremo tutto il programma».

L’edizione di quest’anno ha anche un sottotitolo: “Vento in faccia”. È il nome di una canzone della Bandabardò di Enrico “Erriquez” Greppi, un amico di Follsonica e questa stagione sarà dedicata proprio alla sua memoria.

«Enrico era spesso presente alle notti del festival- ricordano gli organizzatori -, sia che sul palco ci fossero energumeni intenti a violentare le chitarre sia che si esibissero gruppi sognanti dalle mille lingue. Lui se ne stava sempre a guardare con attenzione, avvicinandosi a fine concerto con un sorriso gigante e, a seconda da che parte pendeva, si capiva se quella band che aveva appena suonato “con il vento in faccia” gli fosse piaciuta o meno. Ci sembrava giusto dedicargli questa edizione e le prossime».

Follsonica 2021 – “Vento in faccia” avrà un biglietto simbolico di 5 euro, tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione Tumori Toscana (https://associazionetumoritoscana.it/), che ha aiutato Enrico nei suoi ultimi mesi.

Presto verrà svelato tutto il programma con la musica più fresca dell’estate.