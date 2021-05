Rifiuti: cassonetti inutilizzabili per lavori sulle strade

MANCIANO – L’assessorato all’Ambiente del Comune di Manciano comunica che nel centro abitato di Manciano, nella zona chiamata comunemente “San Carlo” e che comprende via San Carlo, via Ugo La Malfa e via Aldo Moro, non è possibile attualmente conferire i rifiuti nei cassonetti dedicati, in quanto sono in corso dei lavori di rifacimento delle griglie stradali.

I lavori dovrebbero durare circa 10 giorni e il tratto stradale interessato è stato ridotto al senso alternato dall’ordinanza 29 del 12 maggio 2021. I mezzi che raggiungono i cassonetti presenti in via Aldo Moro (cerchio rosso nella mappa) non riescono a transitare, quindi gli utenti possono conferire temporaneamente i rifiuti nelle postazioni più vicine, presenti in via Circonvallazione Nord e segnate con il cerchio in verde nella mappa.

Per ogni informazione in merito è possibile contattare il centralino di Sei Toscana (05771524435) e il numero verde (800127484); per le informazioni sui lavori contattare il centralino del Comune (0564625311).