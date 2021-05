Nuovo plesso scolastico, l’opposizione al sindaco: «A che punto siamo?»

SANTA FIORA – “Dopo le varie vicissitudini che hanno interessato i lavori nel nuovo plesso scolastico che in futuro dovrà ospitare le scuole medie a Santa Fiora, tutto ancora è pressoché fermo”, così i consiglieri di minoranza Davide D’Amario, Diego Bui e Angelo Gigli della lista Un comune per tutti.

“Nonostante le nostre rimostranze a mezzo stampa – proseguono i consiglieri d’opposizione -, e l’interrogazione presentata in consiglio comunale nei mesi passati, con la quale chiedevamo lumi a sindaco e Giunta sulla intricata vicenda, e nonostante l’ulteriore nostro sollecito di inizio maggio, ancora nulla abbiamo saputo sulla vicenda.

Forse abbiamo messo il dito su una piaga molto dolorosa per l’amministrazione comunale? Ed è questo, cioè il silenzio, il rispetto che meritano i cittadini santafioresi?

Noi in più di una occasione abbiamo offerto a maggioranza e sindaco, pur nel nel rispetto dei ruoli, una leale collaborazione, ma questo, sino ad oggi, dagli altri banchi non sembrerebbe ancora avvenuto. Pertanto, piaccia o non piaccia, noi andremo avanti per conoscere come evolverà questa vicenda legata alle scuole. Gli studenti e le famiglie di Santa Fiora meritano rispetto”, concludono dall’opposizione.