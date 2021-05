Medialibro: in mostra i progetti degli studenti

PIOMBINO – Mercoledì 12 maggio si è tenuta la premiazione del concorso Medialibro, organizzato dalla Biblioteca Civica Falesiana e da Soroptimist Club di Piombino: hanno partecipato al progetto oltre 160 studenti tra gli 11 e i 15 anni. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di proporre la lettura come piacere, favorendo lo sviluppo creativo e intellettuale delle nuove generazioni.

I ragazzi si sono cimentati nella reinterpretazione personale di un libro utilizzando molteplici linguaggi espressivi, quali video, arte e riscrittura, toccando temi che invitano a riflettere sulla contemporaneità. Sono stati assegnati i premi per un valore di 500 euro che consistono in buoni acquisto di libri e attività formative per i ragazzi.

I progetti degli studenti vincitori saranno in mostra nei plessi scolastici delle scuole medie del territorio: fino al 18 maggio in via Torino, fino al 25 maggio alla scuola media di Riotorto e fino al 4 giugno in via Togliatti.

I premi consistono in buoni acquisto libri e attività formative: i corsi formativi si terranno nel mese di maggio e consistono in un laboratorio di arte per i vincitori della sezione arte (tenuto da Paolo Caciagli) e in un laboratorio di scrittura creativa (tenuto da Irene Di Natale) per i vincitori nella sezione riscrittura.