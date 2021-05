Dipinto di De Sensi all’asta: al via la raccolta fondi del Vespa Club per aiutare la famiglia di Luana D’Orazio

GAVORRANO – Sono già arrivate le prime offerte per un’iniziativa solidale messa in campo dall’artista Andrea De Sensi.

Il Vespa Club Toscana ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Luana D’Orazio, la giovane mamma e operaia pistoiese morta sul posto di lavoro lo scorso 3 maggio a soli 22 anni.

All’iniziativa partecipa anche il Vespa club locale con un’asta. È stato, infatti, messo in vendita il dipinto “Gavorrano in un giorno di tristezza”, un quadro 30×40 olio su tela realizzato appositamente dall’artista, nonché presidente del Vespa Club Gavorrano, Andrea De Sensi.

L’asta termina il giorno sabato 22 maggio alle ore 24 e può essere seguita sulla pagina Facebook dell’artista https://www.facebook.com/andrea.desensi.12.