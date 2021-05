Doppietta di vittorie per le ragazze del Tc Manetti, sconfitti Pitigliano e Grosseto

GROSSETO – Si conclude con due successi il weekend della formazione di D3 femminile del T.C. Manetti. Nel pomeriggio di sabato il team capitanato da Laura Busonero, impegnato nel recupero della sesta giornata del torneo, supera per 2 a 1 il C.T. Pitigliano. Entrambi i punti arrivano dai due singolari dove Iryna Sliusar ottiene la vittoria contro Sofia Porcella con il punteggio di 6/3 7/6 mentre Sandra Vellutini si impone su Cecilia Cherubini per 6/1 6/0. Nel doppio conclusivo la coppia di casa composta da Sofia Porcella e Monica Moretti supera quella ospite formata da Laura Busonero e Michela Palma per 7/5 4/6 10/7.

Nella mattinata di domenica è andato in scena il derby cittadino tra la squadra del presidente Roberto Franceschini e la formazione del C.T. Grosseto A. Parte forte il team di casa con Iryna Sliusar che sconfigge Laura Tonelli con il punteggio di 6/0 6/4. Molto combattuto il secondo incontro dove la compagine ospite pareggia grazie a Sarah Caporali che supera Sandra Vellutini per 6/4 3/6 6/3. Si arriva quindi al doppio decisivo dove la squadra capitanata da Laura Busonero schiera Iryna Sliusar e Michela Palma opposte a Laura Tonelli e Lucia Rubegni. La coppia del C.T. Grosseto A inizia meglio e conquista il primo parziale con il punteggio di 6/2. La formazione di casa è brava a recuperare e a imporsi nel secondo set con lo stesso punteggio. Nel tie break finale ha la meglio la coppia formata da Iryna Sliusar e Michela Palma che superano le avversarie per 10 punti a 7.