Coronavirus, errore nel sistema: ieri i casi erano 30

GROSSETO – Ieri i casi di Coronavirus in Maremma non erano sette, ma 30. A dirlo è la Asl. “L’inconveniente di ieri è stato determinato da problemi tecnici”, spiega l’azienda sanitaria.

Ieri sera, intorno alle 20, abbiamo pubblicato come di consueto, i dati sulla diffusione del Coronavirus in Provincia di Grosseto, ma pochi minuti fa la Asl ha inviato un nuovo report, riferito ai dati registrati tra le 14 del 15 maggio e le 14 di ieri (16 maggio), corretto.

Come detto, i nuovi casi in Provincia per la giornata di ieri erano 30.