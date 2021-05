Coronavirus: altri due morti in Maremma. Sei nuovi casi e 14 guarigioni

GROSSETO – Due morti in Maremma per Coronavirus: si tratta di due uomini, uno di 88 e uno di 61 anni, entrambi deceduti all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono sei i nuovi casi registrati in Provincia di Grosseto tra le 14 del 16 maggio e le 14 di oggi, 17 marzo. Ieri i nuovi casi registrati in Maremma erano 30, no sette come detto in prima battuta. La Asl, infatti, poco fa ha inviato un report corretto riferito alla giornata di ieri, in cui si sono rilevati errori nel sistema del conteggio dei dati sul Covid all’interno dell’Asl Toscana sud est.

Pochi casi, ma anche pochi tamponi: il numero di test effettuati nelle ultime 24 ore nel grossetano è 152 (ieri 459). Le persone positive in carico alla Asl sono 519 (ieri 528). Nella giornata di oggi si registrano 14 guarigioni.

Sono 34 i ricoverati all’Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri 36), 22 dei quali nel reparto di degenza Covid (ieri 24) e 12 in terapia intensiva (come ieri).

Tra il 14 ed il 17 maggio non si registrano nuovi casi di persone positive con varianti Covid nell’intera Asl Toscana Sud Est (Grosseto, Siena e Arezzo).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 81 Provincia di Arezzo 50 Provincia di Siena 24 Provincia di Grosseto 6 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 15 6 12 10 5 2 Grosseto 2 – 1 1 2 – Siena 5 6 4 6 2 1 Totale USL 22 12 17 17 9 3

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 9 maggio Lunedì 10maggio Martedì 11 maggio Mercoledì 12maggio Giovedì 13maggio Venerdì 14maggio Sabato 15maggio Domenica 16maggio Lunedì 17maggio Arezzo 83 38 52 56 79 97 65 69 50 Siena 24 30 19 27 34 17 35 32 24 Grosseto 28 14 10 34 20 38 21 30 6 Totale Asl Tse 135 82 81 117 133 152 121 133 80

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Follonica 1 Gavorrano 1 Grosseto 3 Orbetello 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 70 TI San Donato Arezzo 16 Degenza Covid Misericordia Grosseto 22 TI Misericordia Grosseto 12

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 467 Provincia di Siena 480 Provincia di Grosseto 152

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1296 Provincia di Siena 825 Provincia di Grosseto 519

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1031 Provincia di Siena 728 Provincia di Grosseto 450

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3387 Provincia di Siena 2036 Provincia di Grosseto 1852

Guariti Provincia di Arezzo 56 Provincia di Siena 43 Provincia di Grosseto 14