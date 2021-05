Circolo Bocciofilo vincitore in tutte le categorie, battuti Scandicci e La California

GROSSETO – Secondo weekend dedicato al Campionato di Promozione Toscana della specialità Raffa. In Prima Categoria si è giocata la prima giornata del Girone 1. Il Circolo Bocciofilo Grossetano ha espugnato Scandicci con una grande rimonta. La Scandiccese era infatti andata al riposo in vantaggio per 3-1 avendo vinto 8-6, 8-1 le prove di terna con Petti-Bifaro-Cipriani su Pelvi-Garbin-Francardi e 8-2 la prima prova individuale con Maglia, mentre la seconda era stata appannaggio di Marco Sgaragli. La squadra del tecnico De Filippo però si imponeva in tutti e 4 i set di coppia (con l’8-5, 8-3 di Pelvi-Ferente su Petti-Bifaro e l’8-5, 8-4 di Garbin-Sgaragli su Maglia-Cipriani) vincendo alla fine 5-3. Nel derby della provincia di Arezzo invece la Biturgia ha avuto agilmente la meglio su Cortona Bocce, chiudendo sul 4-0 il primo tempo grazie all’8-1, 8-5 di Chiasserini-Bernardini-Gnassi nella terna e all’8-3, 8-4 di Merendelli nell’individuale su Barboni. La coppia biturgense Gnassi-Bernardini realizzava poi un doppio 8-5, mentre gli ospiti riuscivano ad accorciare le distanze vincendo 8-4 con Gambassi-Pastonchi. L’ultimo set però era ancora appannaggio della Biturgia con l’8-4 messo a segno da Torcolo-Chiasserini.

In Seconda Categoria la gara tra Prato e Migliarina si è conclusa con il successo pratese per 5-3. La terna laniera Vaiani-Persiani-Mariano Del Principe ha realizzato un 8-1, 8-6, mentre nell’individuale un set è andato a Prato (8-4 di Bonaccini), e un altro alla Migliarina (8-1 di Gino Morri). Prato Bocce chiude poi il discorso ai primi set di coppia: 8-0 di Vaiani-Persiani su Bertolucci-Emiliano Morri e 8-3 di Bonaccini-Enzo Del Principe su Gino Morri-Locatori, che portano il punteggio sul 5-1. I viareggini si rifanno all’ultimo set, ma non basta ed è 5-3 per Prato.

Nell’altro girone invece l’Affrico riscatta il k.o. dell’esordio, travolgendo 7-1 il DLF Chiusi, che a sua volta aveva vinto la scorsa giornata. Il primo turno vede la supremazia fiorentina schiacciante sia nell’individuale (8-1, 8-0 di Gazzaniga su Meoni) che nella terna dove, dopo un 8-2, Reali, Granci e Foggi si ripetono con un 8-7 sempre su Ricci-Berta-Marchi. La gara si chiude con altri netti successi fiorentini nel secondo turno (8-2, 8-4 per la coppia Foggi-Mazzi su Ricci-Marchi e 8-1 per Gazzaniga-Reali su Cherubini-Meoni). Proprio Cherubini e Meoni fanno segnare il set della bandiera per Chiusi vincendo l’ultimo per 8-1 su Miliani-Fenici.

In Terza Categoria nel Girone 1 il Grossetano cala il tris, dopo aver vinto in Prima e anche in Seconda il sabato precedente. La vittima stavolta è La California, battuta in rimonta. Sono infatti i gialli di Bibbona a prevalere nel primo turno col doppio 8-3 ottenuto dalla terna composta da Lenzi e dagli Under 18 Pace e Barbieri. Nell’individuale invece il grossetano Canini e il bibbonese Albanese si dividevano la posta, mandando le squadre al riposo sul 3-1. Nelle prove di coppia si realizzava la rimonta maremmana. In corsia 3 Rachele Maggio e Canini (entrato per Valteroni) vincevano 8-5, con Canini che si ripeteva poi in coppia con Rispoli per 8-2. Sull’altra corsia invece Bonucci e Zanni vincevano entrambi i set, facendo segnare il 5-3 finale per il Grossetano.

Nel Girone 2 Bocce Arezzo e la Biturgia si dividono la posta, al termine di una partita lunga ed emozionante. Il primo turno si chiude sul 3-1 aretino grazie all’8-5, 8-7 che Ugo Giommoni, Barbagli e Tremori fanno segnare su Cecconi, Mancini e Sabatini, a cui fa da contraltare la suddivisone della posta nell’individuale (prima vince il Biturgense Chimenti, poi prevale l’aretino Tremori). Le prove di coppia vedono due successi della squadra di Sansepolcro in corsia 4 (8-2, 8-6 per Cecconi e Mancini) e una a testa in corsia 3 (per la Biturgia vincono Chimenti e Sabatini, per Arezzo Chierici e Barbagli).

Nel Girone 3 parte bene la Migliarina che batte 6-2 la Sestese. I viareggini capitalizzano il vantaggio acquisito nelle prove di terna (doppio 8-2 messo a segno da Bertolucci-Bertuccelli-Pizzi), mentre nell’individuale il locale Francesconi e il sestese Giachetti vincono un set a testa. In corsia 1 la coppia Bertucelli-Pizzi consente poi alla Migliarina di allungare, emulata da quella composta da Francesconi e Claudia Sebastiani in corsia 2. A risultato acquisito la Sestese accorcia le distanze con l’8-2 fatto segnare da Donati-Ucini, mentre sull’altra corsia Bertolucci e Bertuccelli chiudono il conto vincendo un altro set. Nell’altra gara del girone la Campigiana batte 6-2 la Croce Bianca. La prima prova di terna è un 8-3 per gli ospiti Pedrinzani-Maggi-Faini, ma poi Ballotti-Fiume e Moroni vincono il secondo set. Nell’individuale invece Dini ha la meglio per due volte, 8-3, 8-1, su Bibolotti. Nelle prove di coppia i campigiani Dini e Fiume vincono entrambi i set, mentre sull’altra i versiliesi Bibolotti e Pedrinzani vincono il primo per poi perdere il secondo contro Masotti e Ballotti.

Prima Categoria

Girone 1

Giornata 1 15 maggio 2021

Scandiccese-C.B. Grossetano 3-5

Biturgia-Cortona Bocce 7-1

Classifica

Biturgia 3 (1)

C.B. Grossetano 3 (1)

Scandiccese 0 (1)

Cortona Bocce 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2 22 maggio 2021

C.B. Grossetano-Biturgia

Girone 2

Nessuna gara in programma

Classifica

San Vincenzo 3 (1)

Pieve a Nievole 3 (1)

Montecatini 0 (1)

Garfagnana 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2 22 maggio 2021

Montecatini-Pieve a Nievole

Garfagnana-San Vincenzo

Seconda Categoria

Girone 1

Giornata 2 16 maggio 2021

Prato-Migliarina 5-3

Classifica

Sestese 3 (1)

Prato Bocce 3 (2)

Migliarina 0 (1)

Scandiccese 0 (0)

Prossimo turno – 22 maggio 2021

Scadiccese-Sestese

Girone 2

Giornata 2 16 maggio 2021

Affrico-DLF Chiusi 7-1

Classifica

DLF Chiusi 3 (2)

C.B. Grossetano 3 (1)

Affrico 3 (2)

Bocce Arezzo 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2 22 maggio

Bocce Arezzo-C.B. Grossetano

Terza Categoria

Girone 1

Giornata 1 15 maggio 2021

C.B. Grossetano-La California 5-3

Classifica

C.B. Grossetano 3 (1)

La California 0 (1)

Scandiccese 0 (0)

Prossimo turno – Giornata 2 29 maggio

La California Scandiccese

Girone 2

Giornata 1 15 maggio 2021

Bocce Arezzo-Biturgia 4-4

Classifica

Bocce Arezzo 1 (1)

Biturgia 1 (1)

Cortona Bocce 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2 22 maggio 2021

Biturgia-Cortona

Girone 3

Giornata 1 15 maggio 2021

Migliarina Sestese 6-2

Campigiana-Croce Bianca 6-2

Classifica

Campigiana 3 (1)

Migliarina 3 (1)

Sestese 0 (1)

Croce Bianca (1)

Prossimo turno – Giornata 2 22 maggio 2021

Croce Bianca-Migliarina

Sestese-Campigiana