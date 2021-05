Ciclismo Uisp, successo di presenze per il Memorial Venturi. I vincitori di categoria

FOLLONICA – La Uisp è ripartita anche con il ciclismo. Lo ha fatto con una gara, ottimamente organizzata dal Free Bikers Pedale Follonichese, che ha portato in Maremma 130 corridori. La prima edizione del memorial Jonny Venturi è stata vinta da Federico Colonna, Cicli Falaschi, nella prima fascia, e da Vincenzo Rigirozzo, Ontraino, nella seconda. Visto l’elevato numero di amatori che si sono presentati alla partenza in via Cassarello, infatti, è stato deciso come da regolamento di sdoppiare le partenze.

Cinquanta chilometri vallonati, in cui non sono mandati i tentativi di fuga, ma alla fine della prima partenza volata a ranghi quasi completi con Colonna (nella foto), ormai di casa in Maremma, che ha preceduto Lucio Margheriti, Team Ciclowatt, e Manuel Allori, Dilettantistica Bike of Team. Nella seconda partenza, con i corridori più “esperti”, Rigirozzo ha regolato il padrone di casa Piero Rinaldini, Free Bikers Pedale Follonichese; i due si erano avvantaggiati di qualche secondo sul gruppo, guidato da Massimo Franchini, Team Bicidea Valdelsa, terzo all’arrivo.

I vincitori di categoria sono stati Allori (categoria Es), Alessandro Guidotti, Team Bike Ballero (M1), Margheriti (M2), Antonino Angelo Laudani, Bike Team 2001 (M3), Colonna (M4), Rigirozzo (M5), Franco Trosino, Team Cicli Mori (M6), Francesco Garuzzo, Team Stefan (M7), Fausto Favilli, Velo Club San Vincenzo (M8), Chiara Turchi, Ciclo Team San Ginese (Donne).