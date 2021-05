Attività all’aperto: torna il progetto Sport outdoor

PIOMBINO – Tornano le attività all’aperto con il progetto Sport Outdoor: il Comune di Piombino ha messo a disposizione delle associazioni e società sportive i parchi, le aree verdi e gli spazi pubblici all’aperto per consentire la prosecuzione delle attività in sicurezza. Fino al 30 giugno, in orari stabiliti, questi spazi ospiteranno i corsi organizzati dalle associazioni e società sportive del territorio: al termine di questo periodo saranno esaminate eventuali richieste di proroga.

Il progetto nasce in occasione del primo lockdown con l’intento di sostenere il mondo dello sport, tra i più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia, nella ripresa delle attività nel pieno rispetto delle norme anticontagio. L’iniziativa è dunque riconfermata per il periodo primaverile 2021 in attuazione delle disposizioni previste dal “Decreto riaperture” in concomitanza con l’arrivo della bella stagione.

“Abbiamo voluto replicare anche per il 2021 – ha sottolineato il sindaco Francesco Ferrari – un progetto che ha avuto molto successo lo scorso anno. In un momento così difficile è importante salvaguardare e promuovere il settore sportivo, sempre nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, e garantire ai cittadini la possibilità di continuare a praticare la propria attività preferita. La nostra città dispone di ampie aree verdi e impianti che permettono di praticare sport in tutta sicurezza, luoghi che siamo ben felici di mettere a disposizione delle varie associazioni o società sportive a titolo gratuito; cittadini di tutte le età potranno quindi usufruire di un’ampia proposta di attività sportive, salutistiche, ludiche e culturali che contribuiranno a riavvicinarci, seppur parzialmente, alla normalità, sempre in sicurezza”.

Nove associazioni e società sportive potranno usufruire di 13 spazi all’aperto: eventuali nuove richieste potranno essere prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua di aree e orari non ancora assegnati.

Il modulo per presentare la richiesta è disponibile tra gli allegati al seguente indirizzo web: https://www.comune.piombino.li.it/area_letturaNotizia/86332/pagsistema.html

Tale modulo dovrà essere compilato e inviato all’indirizzo sport@comune.piombino.li.it oppure consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo.

Per informazioni contattare il numero 0565 63294.