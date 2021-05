amministrative2021: Popolari insieme correranno con Forza Italia

GROSSETO – “Popolari insieme sarà presente alle prossime elezioni comunali di Grosseto per sostenere i valori cristiani e riaffermare i principi della solidarietà, libertà, sussidiarietà giustizia sociale”, spiegano gli esponenti.

“E’ importante tornare a riflettere sul valore della famiglia – proseguono da Popolari insieme -, sulla essenzialità del lavoro, sulla difesa dell’ambiente e della natura, sul rispetto della dignità della persona umana. Per tutti questi motivi, Popolari insieme ha scelto di essere presente alle prossime elezioni comunali, candidando alcuni esponenti nella lista di Forza Italia, il movimento politico, per tanti aspetti, più vicino al pensiero popolare.

L’intento sarà quello di portare all’interno di Forza Italia nuove energie e tanto coraggio a sostegno delle idee. Tra i punti salienti Popolari insieme scende in campo sul territorio cercando di far avvicinare il cittadino alla politica. Sulla cultura cercherà di portare le scuole al centro di molti progetti.

A questi aspetti si aggiungono l’attenzione ai lavori pubblici cercando di proseguire sul solco dei recuperi delle strutture come Eden, ex Garibaldi, le mura, in modo da combattere il degrado. Popolari insieme però ha idee chiare anche sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza, perché se rispetto alla precedente amministrazione sono stati fatti passi avanti da gigante, occorre perfezionare i meccanismi. Per questo Popolari insieme vuole portare il proprio contributo che si estende a scuola e università, dove magari occorre puntare su quelle facoltà che potrebbero diventare eccellenza grazie al legame con il territorio.

L’attenzione verrà riposta anche a tematiche sensibili come la sanità e il sociale, attraverso iniziative concrete, con progetti contro il bullismo e l’utilizzo di sostanze nocive tra i più giovani. Infine turismo e sport, due temi che spesso sono collegati per un territorio come la Maremma.

Popolari Insieme, già a partire delle prossime elezioni amministrative, è pronto a portare un contributo profondo e significativo, che possa affiancare e stimolare il percorso politico di Forza Italia, ad una maggiore attenzione verso la sacralità della persona, questione spesso dibattuta pure da papa Francesco”, concludono da Popolari insieme.