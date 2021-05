Accordo tra Regione e ordine tecnici sanitari di radiologia per somministrare i vaccini

GROSSETO – Al via la collaborazione tra l’assessorato per il diritto alla salute e alla sanità della Regione Toscana e gli ordini professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Tsrm Pstrp) della Toscana.

«L’obiettivo – fanno sapere dall’ordine di di Pisa, Livorno e Grosseto – è quello di incrementare il numero dei cittadini vaccinati nel più breve tempo possibile, per prevenire ulteriori impennate nei contagi e sostenere la riapertura delle attività economiche in piena sicurezza. Sia attraverso la messa in sicurezza dei professionisti sanitari che incontrano quotidianamente i propri pazienti, sia predisponendo quanto necessario per poter utilizzare proficuamente quegli stessi professionisti che, su base volontaria, andranno ad operare nell’ambito del piano vaccinale regionale».

«In pratica, anche gli iscritti all’ordine saranno in prima fila per contribuire, previa adesione volontaria, alle attività di somministrazione dei vaccini contro il Sars-Cov-2 alla popolazione – spiega Cristiana Baggiani, presidente dell’ordine Tsrm Pstrp di Pisa Livorno Grosseto – i professionisti che si sono resi disponibili dovranno frequentare il corso appositamente predisposto dall’istituto superiore di sanità ed effettuare un training sotto supervisione per l’attività di inoculazione vaccinale, in modo da dare massima garanzia ai cittadini».

In corso anche l’aggiornamento della piattaforma che gestisce le prenotazioni vaccinali della Regione Toscana, al fine di facilitare il completamento della campagna di vaccinazione nei confronti di tutti quei professionisti sanitari iscritti agli ordini, operanti a partita Iva o in regime di libera professione, che a tutt’oggi non sono riusciti a registrarsi. L’aggiornamento sarà completato, salvo imprevisti, entro la settimana corrente.