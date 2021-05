Una vittoria e un pari per le rose del Circolo Pattinatori, prenotato un posto in A2

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto nella prossima stagione di hockey pista avrà una squadra in serie A1 e una in serie A2. E’ il primo verdetto emesso dalla Final Four di serie B in svolgimento nel centro sportivo di via Mercurio. Le due formazioni biancorosse sono in testa al gironcino dopo le prime due partite e il derby in famiglia in programma questa sera alle 19,30 (diretta streaming su fisrtv.it) servirà solo a stabilire la vincitrice del concentramento, che andrà a giocare, nell’ambito dei Roller Games che si svolgeranno nel prossimo mese di giugno, la finale per il titolo di campione d’Italia con la prima classificata del concentramento di Correggio. La formazione targata Alice si presenta alla sfida in famiglia con due successi, RRD con una vittoria e un pareggio contro Prato (foto di Mimmo Casaburi).

Le gare di domenica mattina

Estra Prato-RRD Grosseto 6-6

PRATO: Mariotti, Vespi; Bianchi, Lorenzo Capuano, Bigliazzi, Cappelli, Moroni, Alberto Capuano, Poli, Mugnai. All. Federico Barbani.

RRD GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Achilli, Casini, Rosati, Bardini, Leonardo Ciupi, Casaburi, Alfieri, Bianchi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRI: Matteo Galoppi e Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. al 5’02 Mugnai, 16’49 Bardini, 21’36 Bardini, 21’46 Mugnai; nel s.t. al 3’22 Alberto Capuano, 6’16 Achilli, 6’40 Achilli, 9’21 Bianchi, 17’04 Alberto Capuano, 17’25 Alberto Capuano, 23’06 Achilli, 23’24 Mugnai.

NOTE: espulsi (2′) Bianchi e Alberto Capuano.

Finisce in parità la terza gara del concentramento finale del gruppo B di serie B in svolgimento nel Centro sportivo di via Mercurio. Prato e RRD hanno preso un punto ciascuno al termine di una sfida divertente, che la formazione grossetana sembrava avere in mano intorno a metà ripresa, dopo aver rimontato dal 3-2 al 3-5 con la doppietta di Achilli e la rete di Bianchi. L’Estra, con Capuano è arrivata sul 5-5 a sette minuti e mezzo dalla fine. Michele Achilli (tripletta per lui) ha riportato avanti la RRD a poco meno di due minuti dalla sirena ma dopo appena 18 secondi Lorenzo Mugnai ha trovato la terza rete personale e il 6-6 finale.

Viareggio-Alice Grosseto 0-6 (p.t. 0-2)

ASH VIAREGGIO: Poli, Marcucci; Palagi, Simonetti, Falaschi, Pellegrini, Olivi, Poletti, Gemignani, Balistreri. All. Alessandro Cupisti,

ALICE GROSSETO: Bruni, Marinoni; Saitta, Salvadori, Borracelli, Polverini, Matassi, Nerozzi. All. Filippo Guerrieri.

ARBITRI: Matteo Righetti e Daniele Moretti

RETI: nel p.t. al 2’18 Nerozzi, 10’34 Polverini; nel s.t. al 0’40 Borracelli, 1’27 Matassi, 3’49 Polverini, 5’23 Matassi

NOTE: espulsi (2′) Matassi

I “vecchietti” terribili del quintetto Alice sono ormai a 50 minuti dall’obiettivo, la promozione in A2, che si erano posti al momento di andare dal presidente Stefano Osti a proporre di mettere in piedi una squadra. Saitta e compagni domenica mattina hanno sfoderato tutta loro esperienza per piegare l’Ash Viareggio.

La gara si è messa sul binario giusto poco dopo meno di 2 minuti e mezzo con la rete di Nerozzi, seguita da un bel gol di Franco Polverini. A 4’41 dalla fine del primo tempo i versiliesi hanno provato ad accorciare le distanze ma Tommaso Bruni ha parato la punizione di prima di Balistreri. La prima frazione finisce sul 2-0 grazie ad alcune buone parate di Marcucci e Bruni. Nella ripresa il quintetto di Filippo Guerrieri allungano il passo e nel giro di cinque minuti si portano sul 6-0 con una serie di reti di pregevole fattura. Il Viareggio prova a impensierire i maremmani, ma Bruni e la difesa tengono sotto contro i giovani avversari. A 7′ dalla fine il portiere del Grosseto para anche un altro rigore a Balistreri. Pochi istanti dopo è Saitta a mandare alta una punizione diretta.

La situazione. Ieri: RRD Grosseto-Viareggio 7-1, Alice Grosseto-Estra Prato 11-8; Estra Prato-RRD Grosseto 6-6, Viareggio-Alice Grosseto 0-6. Da giocare: ore 17 Estra Prato-Viareggio (dir. Fisrtv), ore 19,30 Alice Grosseto-RRD Grosseto (dir. Fisrtv). Classifica: Alice Grosseto 6; RRD Grosseto 4; Estra Prato 1; Viareggio 1.