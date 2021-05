Una buona prova non basta al Bocciofilo Orbetello, Acquasparta vince in casa

ORBETELLO – Dopo aver ottenuto i primi tre punti stagionali, Orbetello non riesce a ripetersi sulle corsie di Acquasparta. I ragazzi del tecnico Gennari hanno però sfoderato una buona prestazione, buon viatico per il caldo finale di campionato. I ternani si portano subito sul 2-0 grazie all’8-6 che Stia mette a segno su Tonnicchi, bravo ma sfortunato, e all’8-2 di Zoppetti-Castrini-Martelli su Besusso-Favia-Puccini. Nella terna Orbetello si rifà nel secondo set vincendo 8-6, mentre Tonnicchi cede ancora. Si va al riposo sul 3-1 per i locali.

Decisive sono le prime prove di coppia dove da una parte Favia e Besusso, e dall’altra Tonnicchi e Pascale, tengono fino al 6-6, per poi cedere 8-6. Dal possibile 3-3 si va però sul 5-1 per FirenzeModa Acquasparta. Negli ultimi due set le due compagini si dividono la posta e il punteggio finale è di 6-2.

Ora per Orbetello ci sono due sfide decisive in chiave salvezza, quelle con le due squadre che lo procedono in graduatoria: sabato 22 il recupero a Cortona, sabato 29 la sfida interna con Sant’Erminio Umbrò. Serviranno continuità e risultati per provare ad acciuffare la salvezza.

I risultati (undicesima giornata)

Sant’Erminio Umbrò – Bocciofila Gialletti 6-2

Civitanovese – Briganti Mangimi Cortona 5-3

Firenze Moda Acquasparta – C.B. Orbetello 6-2

Sant’Angelo Montegrillo – La Sportiva Castel di Lama 6-2

La classifica (tra parentesi le gare disputate)

Sant’Angelo Montegrillo 26 (11)

Civitanovese 25 (11)

Firenze Moda Acquasparta 20 (11)

Bocciofila Gialletti 19 (11)

La Sportiva Castel di Lama 12 (11)

Briganti Mangimi Cortona 9 (10)

Sant’Erminio Umbrò 7 (11)

C.B. Orbetello 6 (10)

Recupero (22 maggio 2021)

Briganti Mangimi Cortona – C.B. Orbetello

Il prossimo turno (29 maggio 2021)

Bocciofila Gialletti – Civitanovese

Firenze Moda Acquasparta – Sant’Angelo Montegrillo

C.B. Orbetello – Sant’Erminio Umbrò

La Sportiva Castel di Lama – Briganti Mangimi Cortona