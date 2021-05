Terzo successo consecutivo per il Follonica Gavorrano, Ostia Mare liquidato

BAGNO DI GAVORRANO – Vittoria esterna per il Follonica Gavorrano che espugna il campo dell’Ostiamare per 2 a 0 conquistando il terzo successo consecutivo e consolidando il quarto posto in classifica.

Partono forte i padroni di casa che cercano di pressare alta la squadra di Cacitti che però si difende sempre ordinatamente. La prima occasione dell’incontro si registra al 21′ con De Sousa che coglie un clamoroso palo con un perentorio colpo di testa. Sventato il pericolo il Follonica Gavorrano comincia a prendere in mano le redini del gioco e al 25′ è Tomassini che a tu per tu con Giannini si fa respingere il tiro.

Due minuti più tardi bello stacco di Mencagli, ma non c’è la forza giusta per impensierire il numero uno di casa.

Al 39′ maremmani in vantaggio con Apolloni che sugli sviluppi di un calcio di punizione si trova la palla sui piedi e da pochi passi insacca.

Nella ripresa è sempre l’undici maremmano a partire meglio e all’8′ trova il raddoppio con Lo Sicco su calcio di rigore, assegnato dal direttore di gara per un atterramento in area di Mencagli. 0 a 2 e partita in discesa.

I padroni di casa cercano una reazione, ma non creano occasioni degne di note. L’unico tiro verso la porta di Trombini arriva al 29′ con Nanni, ma l’estremo degli ospiti risponde presente deviando in angolo.

Ostiamare-Follonica Gavorrano 0-2

OSTIA MARE: Giannini, Carta, Cabella, De Sousa (37′ st Verdirosi), Mastropietro, Lazzeri (25′ st Licciardello), Pattelli (35′ st Matteoli), Pedone, Bellini (5′ st Nanni), Moi, Esposito. A disposizione: Giori, Zoppellari, De Martino, Di Vilio, Rossi. All. De Angelis.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Dierna, Apolloni (20′ st Staiano), Berardi, Mencagli (31′ st Lombardi), Tomassini (21′ st Tascini), Papini, Lo Sicco (45′ st Battistoni), Valerio, Ampollini. A disposizione: Trombini, Zini, Spadafora, Luzzetti, Vai. All. Cacitti.

ARBITRO: Bianchini di Terni.

MARCATORI: 39′ Apolloni, 8′ st (rig.) Lo Sicco.