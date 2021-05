Smaltimento pneumatici, l’appello di Cna: «Servono indicazioni chiare»

GROSSETO – “Serve una presa di posizione certa e indicazioni chiare per il ritiro e lo smaltimento degli pneumatici fuori uso, ricoverati nei piazzali dei gommisti che rischiano, per questo disservizio, anche sanzioni amministrative e penali”. Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto denuncia quanto sta accadendo da mesi e si fa portavoce della preoccupazione di tanti operatori del settore che da aprile hanno chiesto al Ministero della Transizione economica di farsi carico della questione.

“Le gomme consumate che giacciono dai rivenditori – dice Bramerini – impediscono di stoccare gli pneumatici invernali che, proprio in questi giorni molti clienti chiedono di sostituire”. In aprile, Cna e Federpneus hanno chiesto al dicastero un intervento urgente, in rappresentanza delle oltre 2500 imprese del settore associate, ma, ad oggi, la loro istanza è inascoltata.

Il problema degli pneumatici fuori uso esiste da tempo, perché manca un sistema di tracciamento e controllo che impedisca l’ingresso irregolare di pneumatici Italia, che si stima superi le 30 tonnellate annue. Una questione da risolvere, quindi, che si aggiunge però alla difficoltà vissuta oggi dalle imprese, che rappresenta anche una minaccia per l’ambiente.

“Se non saranno presi provvedimenti e non si metteranno in atto interventi specifici – aggiunge Bramerini – necessari per smaltire parte dei ritardi accumulati e ripristinare un’attività di raccolta regolare, il prossimo cambio gomme stagionale rischia di portare al collasso l’intera filiera della rivendita, con ripercussioni negative su tanti settori e comparti”.