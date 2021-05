Servizio civile alla Misericordia, sono tre i posti a disposizione

ALBINIA – “La Regione Toscana, nei giorni scorsi ha emanato un bando per lo svolgimento il servizio civile destinato ai giovani di età compresa fra i diciotto ed i ventinove anni, residenti o domiciliati o soggiornanti in Toscana, disoccupati o inattivi, in possesso di idoneità fisica e penalmente esenti da condanne”. Si legge in una nota della Misericordia di Albinia.

“Il servizio civile ha la durata di dodici mesi, durante i quali i giovani avranno la possibilità di acquisire una formazione personale e professionale e di percepire, direttamente dalla Regione, un assegno di natura non retributiva a compenso del loro impegno al servizio degli altri. Allo scopo, presso la Misericordia di Albinia sono disponibili tre posti che ci si augura di occupare al fine di dare a tre giovani la possibilità di aprirsi delle strade per il proprio futuro. La domanda può essere presentata anche da chi sta frequentando un corso di studi di qualsiasi tipologia”.

Il termine di presentazione della suddetta domanda, che dovrà essere inoltrata esclusivamente on line accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC, è il 28 maggio 2021 non oltre le ore 14.

Per ulteriori informazioni si può contattare la Confraternita di Misericordia di Albinia al numero 0564-870562; oppure il volontario incaricato al numero 339 4313477 (dalle ore 10 alle ore 18 esclusi festivi) o inviando una email a misericordia.a@tiscali.it rilasciando un recapito presso il quale si potranno ricontattare gli interessati.