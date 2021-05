GROSSETO – E’ iniziato nel migliore dei modi il concentramento delle Final Four per le due squadre del Circolo Pattinatori che sulla pista amica di via Mercurio si sono sbarazzate di Viareggio e Prato. La promozione si deciderà probabilmente nell’ultima partita del girone in programma alle 21. Nella gara inaugurale i giovani di Brizzi non hanno mai avuto problemi a superare i versiliesi.

Nella RRD, che ha fatto registrare doppiette di Achilli e Bardini, non c’è Matteo Battaglia, messo ko da un infortunio ad un ginocchio, sostituito da Dario Casini. Nelle battute iniziali il portiere Poli dice di no ai tentativi grossetani, ma al 7′ Bardini sfrutta al meglio un assist di Achilli per portare in vantaggio la RRD. Lo stesso Achilli dopo un minuto si mette in proprio e raddoppia. Il tris lo firma poi Bardini, riprendendo una pallina respinta dal portiere su tiro di Bianchi. Nell’ultimo giro di orologio della prima frazione Matteo Palagi trova un varco nella difesa grossetana per firmare l’1-3. Ad inizio ripresa la RRD allunga nuovamente con un tiro diretto di Achilli che non lascia scampo a Poli. Al 9′ si esalta Raffaello Ciupi che neutralizza con i gambali un rigore battuto da Balistreri. Al 10′ non sbaglia Alessio Casaburi che mette alle spalle di Poli la rete del 5-1. Al 15′ Bardini serve a Lorenzo Alfieri un delizioso assist per il 6-1 che chiude di fatto la partita. A 2’39 Filippo Rosati fallisce un rigore, ma Leonardo Ciupi trova il secondo centro stagionale a 45 secondi dalla fine. E’ il sigillo ad una bella partita per il giovane quintetto biancorosso.

RRD Grosseto-Ash Viareggio 7-1 (p.t. 3-1)

RRD GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Achilli, Rosati, Bardini, Casini, Leonardo Ciupi, Casaburi, Alfieri, Bianchi. All. Alessandro Brizzi,

ASH VIAREGGIO: Poli, Marcucci; Palagi, Bemi, Falaschi, Facchini, Palla, Poletti, Gemignani, Balistreri. All. Alessandro Cupisti,

ARBITRI: Matteo Righetti e Daniele Moretti

RETI: nel p.t. al 6’04 Bardini (RRD), 7’03 Achilli (RRD),10’40 Bardini (RRD), 24’13 Palagi (V); nel s.t. al 3’04 Achilli (RRD), 9’11 Casaburi (RRD), 14’52 Alfieri (RRD), 24’15 Leonardo Ciupi (RRD).

Alice debutta con una bella vittoria (11-8) a spese dell’Estra Prato, al termine di una partita difficile per i ragazzi di Filippo Guerrieri per 43′. Saitta e compagni prendono il largo nel giro di due minuti, tra il 18′ e il 20′ della ripresa, dopo aver giocato testa a testa con i ragazzi di Barbani che, va detto, non sono mai riusciti ad arrivare oltre al punteggio di parità. In casa grossetana brillano, con quattro reti, Franco Polverini e Alessandro Saitta (con un bel 3/3 nei rigori); nel Prato piace Alberto Capuano (4 centri). Alice ha comunque fornito una bella prova di carattere.

La partenza di Alice è importante: Polverini e capitan Saitta nel giro di cinque minuti portano i grossetani sul 2-0. Prato, trascinato da Alberto Capuano, si rimette in partita. Polverini per due volte permette al Circolo Pattinatori di tornare a due lunghezze di vantaggio, ma Bigliazzi ed ancora Alberto Capuano garantiscono il pareggio sul 4-4 e sul 5-5. Nella ripresa devono passare quasi sei minuti di gioco prima di vedere il nuovo vantaggio di Alice, con il primo centro della serata di Michele Nerozzi. Non passano nemmeno tre minuti e i lanieri trovano il nuovo pareggio con Barbani. L’Estra ha la forza anche di rispondere al rigore di Alessandro Saitta, ma poi gli esperti giocatori maremmani prendono il largo. Unica nota negativa della serata il rosso ad Alessandro Filippeschi, per proteste, che salterà così la sfida con l’Ash Viareggio

La situazione. Ieri: RRD Grosseto-Viareggio 7-1, Alice Grosseto-Estra Prato 11-8.

Oggi: ore 9 Estra Prato-RRD Grosseto, 11,30 Viareggio-Alice Grosseto, 17 Estra Prato-Viareggio (dir. Fisrtv), 19,30 Alice Grosseto-RRD Grosseto (dir. Fisrtv).

Alice Grosseto-Estra Hockey Prato 11-8 (p.t. 5-5)

ALICE GROSSETO: Marinoni; Filippeschi, Saitta, Salvadori, Borracelli, Polverini, Matassi, Nerozzi. All. Filippo Guerrieri.

ESTRA PRATO: Mariotti, F. Vespi;

RETI: nel p.t. all’1’46 Polverini (AL), 6’31 Saitta (AL), 7’53 Alberto Capuano, 10’20 Polverini (AL), 12’50 Alberto Capuano, 13’18 Polverini (AL), 17′ Bigliazzi (Pr), 20’07 Alberto Capuano (Pr), 21’28 Saitta (AL) su rigore, 21’38 Alberto Capuano (Pr); nel s.t. al 5’51 Nerozzi (AL), 8’22 Barbani (Pr), 9’55 Saitta (AL) su rigore, 14’22 Barbani (Pr), 18’05 Salvadori (AL), 18’25 Saitta (AL) su rigore, 19’09 Polverini (AL), 20’47 Borracelli, 23’14 Mugnai (Pr).

NOTE: espulsi (2′) Filippeschi nel p.t.; Alberto Capuano, Lorenzini nel s.t. Cartellino rosso al vice allenatore del Prato Enrico Bernardini e a Filippeschi.