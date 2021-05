Nozze in rosso per Sara e Luca

GROSSETO – Un fiammante abito rosso per la collega giornalista Sara Landi che ieri si è sposata con Luca Alcamo. I due sposi, che avevano dovuto rinviare la cerimonia causa restrizioni Covid, ieri hanno detto sì nella sala del Cassero senese, a Grosseto. Ad officiare il matrimonio il consigliere comunale Carlo De Martis (foto fonte Facebook).

Gli sposi hanno scelto di non fare una lista nozze, ma di chiedere una donazione a favore del progetto Piccoli eroi dedicato a Maria Sole Marras. Un festo di grande altruismo e solidarietà da parte di due persone sempre molto attive nel sociale.

Era stato proprio Luca a dirlo su Facebook: «Per il nostro matrimonio Sara e io non abbiamo fatto liste di nozze ma abbiamo chiesto ad amici e parenti di fare una piccola donazione alla #fondazionemeyer per aiutare i bambini malati e le loro famiglie. Ogni euro è importante per chi porta avanti la battaglia contro il cancro. Per questo nel nostro piccolo chiediamo a tutti coloro che ci vogliono bene di donare qualcosa alla ricerca». «Per il nostro matrimonio non volevamo la solita lista di nozze ma qualcosa che ci rappresentasse» gli fa eco Sara.

«Ci consideriamo due persone incredibilmente fortunate, talmente fortunate da non aver bisogno di nulla a parte il nostro amore – hanno scritto nella descrizione della raccolta fondi -. Proprio per questo desideriamo che le persone che ci vogliono bene festeggino la nostra unione non con un dono a noi ma aiutando i bambini e le famiglie a combattere la loro terribile battaglia senza sentirsi soli. Conosciamo da tempo il progetto dedicato alla piccola Maria Sole Marras e siamo convinti che anche un piccolo contributo a questa causa sia il modo migliore per celebrare la nostra promessa d’amore».

A Sara e Luca gli auguri della nostra redazione.

E per chi volesse donare può farlo a queso LINK.