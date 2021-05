Fontana Antonelli c’è: è lui il candidato del centrosinistra stellato. «Il primo civico della storia di Grosseto»

GROSSETO – È ormai una questione di ore, ma possiamo già dirlo con sicurezza: Giovanni Fontana Antonelli sarà il candidato sindaco dell’alleanza di centrosinistra e 5 stelle, nata già da mesi e rimasta orfana a lungo di una candidatura di sintesi. Adesso però la candidatura è arrivata e tutti i partiti che fin da novembre si sono seduti al tavolo di coalizione, Pd, M5S, Sinistra Italiana, Sinistra Civica Ecologista e Grosseto Città Aperta (è un’associazione), sono pronti a correre per la sfida elettorale del prossimo autunno.

Dopo il via libera da parte dell’unione comunale del Pd, a confermare che Fontana Antonelli sarà in campo contro il candidato del centrodestra Antonfrancesco Vivarelli Colonna, è proprio l’associazione Grosseto Città Aperta, uno degli sponsor più convinti dell’architetto grossetano.

Proprio questa mattina sul gruppo Facebook dell’associazione Grosseto Città Aperta ha dedicato una delle sue “Figurine” (spazi di approfondimenti dedicati a persone e luoghi legati alla città, ndr) a Giovanni Fontana Antonelli.

“L’Album della Maremma del gruppo GCA – si legge nel post dell’associazione – vuole rappresentare Grosseto e la Maremma per quello che sono: terra nuova, gente nuova e storie nuove. La figurina n.41 è dedicata a colui che, probabilmente, sarà il primo “civico” candidato a sindaco nella storia del centrosinistra grossetano. Noi di Grosseto Città Aperta ci speriamo davvero. Speriamo nell’uomo che ha fermato il muro: Giovanni Fontana Antonelli. Dopo 40 figurine prolisse, questa figurina è volutamente minimale e povera di testo. Il testo lo scriveremo con Giovanni, tutti insieme, nei prossimi mesi. Quindi allacciate le cinture, perché si parte».

La prossima settimana dovrebbe essere quella della ufficialità: si vota a fine settembre, forse a ottobre, ma considerando i mesi più caldi dell’estate come un periodo molto complicato per fare campagna elettorale, ogni giorno è buono per iniziare.

Ha già iniziato invece da tempo Vivarelli Colonna che da sindaco uscente ha già definito la lista civica che porta il suo nome, con simbolo, candidati e sede.

Due per il momento invece gli outsider: uno è Emanuele Perugini, anche lui già in campo da settimane con un progetto vicino all’ex premier Giuseppe Conte, e Carlo Vivarelli, candidato anche cinque anni fa, per il Partito Indipendentista Toscano.